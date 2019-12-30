Дом, где только ненавидят и проклинают: в одесском ТЮЗе прошла премьера

На исходе года в в Одесском театре юного зрителя им. Ю.Олеши прошли два премьерных показа спектакля режиссера Наталии Прокопенко «Клятвенные девы» по пьесе харьковского драматурга Олега Михайлова. Первое и основное — спектакль исключительно для взрослых. Добавлю — для взрослых с крепкой нервной системой.

Здесь даже уже не плачут

«В этом доме не плачут. Здесь только ненавидят и проклинают» — вот, собственно, именно это и представлено зрителю в течение почти двух часов без антракта. И если вы подумали, что речь идет о страшной истории со счастливым концом, то очень ошибаетесь. Все очень мрачно — на сцене, в судьбах героев, в межродовых отношениях.

Для начала зрителя вводят в тему демонстрацией кадров из документального фильма, дающего ответ на вопрос, что же это за явление такое — «клятвенные девы». Оказывается, в Албании существует обычай: если в силу обстоятельств в роду не осталось мужчин, главой рода становится женщина (клятвенная дева), которая обязательно должны быть девственницей, добровольно принять клятву безбрачия и перенять мужскую роль в семье. И вот перед нами уже не «она», а «он» — со всеми вытекающими последствиями.

Дело, конечно, не столько в обычаях, существующих «где-то», а о нас с вами, показанных через призму всех «последствий» такой переделки. По большому счету, о том, что творится в нашем доме, то есть, в душе, когда она оказывается в нечеловеческих условиях.

Побег из ада

«Мрак» и «жуть»: так и хочется восклицать словарными наработками Эллочки Людоедки. Впрочем, не до Эллочки: уж очень все серьезно в этом гендерном неравенстве, где вроде как властвует ненавидимый всеми остальными дядя Кеки (когда-то — красивая девушка Кекилия), которому уже 65 (Надежда Марченко). Нет, конечно, власть в семье — за ним, но и он, вернее, мужеподобная «она», тоже пребывает в мучениях и терзаниях. Вот написала бы, что дядюшка наш, в общем-то, зверь, пусть даже с мимолетными проявлениями нежности, но очень не хочется обижать животинок.

Итак, что имеем? Некое мрачное средневековье с самыми жуткими традициями, побоями, страданиями и полным женским бесправием. В результате — с постоянной ненавистью. И все это — на фоне дня сегодняшнего, с мобильниками, компьютерами и тестами на беременность. Роду очень нужен мужчина. А их практически всех перебили в ходе кровных разборок. Впрочем, есть некий умственно неполноценный («сидит на цепи и ходит под себя») сын одной из героинь, за которого и выдают насильно замуж (волоком волокут) юную жертву, чтобы получить в результате этого супружеского «счастья» мальчика. А счастье вот оно — раздирающие крики юной супруги, снова-таки, мрак и жуть…

Здесь обилие искалеченных судеб со всеми последствиями. У каждой героини за плечами — своя страшная история. Впрочем, страшно все — рассказ Старухи о мучительно умирающей кошке, ощипывающаяся на глазах у зрителей крупная птица (кстати, настоящая), которую потом швыряют в очередном агрессивном порыве прямо на белоснежные пеленки для предполагаемого новрожденного… Так и хочется вопросить: ну хоть кто-нибудь решится на побег из этого ада?!

Среди тотальной ненависти и безысходности мелькают порой некие проблески в лицах. Героини на мгновение становятся «настоящими», это, безусловно, впечатляет: оказывается, они красивы, порой вообще прекрасны. Но это же всего мгновения… И вот уже очередная дева вынуждено-добровольно становится клятвенной.

Ох, и есть же о чем задуматься, не правда ли?..

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