Долгожители Ткачи из Бакши: пережили фашистов и верят в ВСУ

97-летний Владимир Павлович Ткач и его 94-летняя жена Мария Александровна, проживающие в Бакше на Савранщине, в позапрошлом году отпраздновали «коронную свадьбу» — 75-летие супружеской жизни. Пережив многие трудности, долгожители не растеряли оптимизма и веры в победу Украины над рашистами.

Первая война сразу после школы

— После окончания семилетки в 1941 году планировал поступать в морское училище без экзаменов, потому что получил грамоту за отличное обучение. Документы подал, но началась война, и мы – трое братьев с мамой – остались на оккупированной территории.

Отец тогда работал в Одессе, участвовал в обороне города. Раненым его эвакуировали в Симферополь. Когда еще в деревне царили румынские оккупанты, папа вернулся и мы узнали, что он находился в плену, но немцы его отпустили. И он, изуродованный, на костылях, из Крыма три месяца добирался домой, — поделился воспоминаниями Владимир Павлович.

Освобождал от фашистов Польшу

В марте 44-го, после освобождения села, Володю вместе с отцом и старшим братом и другими сельскими ребятами мобилизовали на фронт. После военных курсов Володя Ткач в составе одного из подразделений Первого Белорусского фронта освобождал от фашистов Польшу.

Во время форсирования Одера попал под лед. К счастью, его вытащили, отправили в санбат, переодели – и он снова ринулся в бой. В одной из атак его тело прошила пулеметная очередь, так что победу боец встретил в госпитале. Строкова дослужил в группе оккупационных войск в Германии. Получил медали «За штурм Варшавы» и «За отвагу».

После демобилизации фронтовик вернулся в родное село. Работал в колхозе учетчиком тракторной бригады. А через год Владимир встретил свою Марию, работницу фабрики по изготовлению пианино.

Четверть века в милиции

В конце 1951-го он перевелся в Одессу в правоохранительные органы. После юрфака получил офицерское звание и повышение, занимался оперативно-следственной работой на протяжении четверти века. Окончил службу в звании майора, а впоследствии ему было присвоено звание полковника милиции запаса.

В 1995 году ветеран в очередной раз попал в больницу с приступом радикулита.

— Мне казалось, что я надоел своей болячкой всем врачам. Дело в том, что в армии, а позже на работе в милиции, и дома меня беспокоила боль в пояснице. При физической нагрузке или неосторожном движении болела спина, — сокрушенно заметил ветеран войны и труда. — Поставили диагноз – радикулит.

В хребте нашлась пуля

А на рентгене оказалось, что во мне «сидит» немецкий шар между четвертым и пятым поперечными отделами позвоночника. Так 78 лет живу с шаром в теле. Прошло много времени и оперировать теперь опасно. А мой рентген-снимок с неожиданной для меня и врачей находкой теперь стал экспонатом местного музея.

Вторая война на судьбе долгожителей

Бакшанский долгожитель, переживший оккупацию и выживший на фронтах Второй мировой войны, свято верит в крепость украинских Вооруженных сил, силу духа украинского народа. Супруги не сомневаются, что украинцы «переломят» позвоночник путинской армаде, как это сделали в 1945-м с фашистским гадом. И надеются вместе дожить до этого счастливого дня.

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