Долг по кредиту: какие деньги запрещено взимать с должника и возможна ли рассрочка

Юрист Виктория Гусакова рассказала «Одесской жизни», с каких выплат исполнительная служба не может взимать деньги в погашение кредита и есть ли возможность оформить рассрочку на исполнения решения суда о взыскании долга.
Задолженность по кредиту: когда возникает и из чего состоит
Если Вы имеете кредит, и не платите его вовремя, на Вас может подать с суд банк или другое финансовое учреждение. В соответствии с договором, который Вы заключили, с Вас может быть взыскана как сумма задолженности, так и пеня за просрочку кредита, пеня за просрочку процентов, пеня за просрочку платы за обслуживание кредита, 3 % годовых за пользование кредитом, другие расходы, предусмотренные Вашим договором.
Согласно ст. 1054 Гражданского кодекса Украины (ГК) по кредитному договору банк или другое финансовое учреждение (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется вернуть кредит и уплатить проценты.
Согласно ст. 1050 ГК Украины, если заемщик своевременно не вернул сумму ссуды, он обязан уплатить денежную сумму в соответствии со ст. 625 ГК Украины, свидетельствующей, что должник не освобождается от ответственности за невозможность выполнения им денежного обязательства.
Поэтому, прежде чем занимать деньги у банка, всегда оценивайте свои силы и возможности своевременно платить задолженность. Но если решение суда вступило в законную силу, важно знать, как будет проходить взыскание.
Как банки взимают долг через суд
Как правило, банковское учреждение, получив исполнительное письмо, представляет его исполнителю как государственному, так и частному. Вместе с письмом об исполнении судебного решения, согласно ст. 19 Закона Украины «Об исполнительном производстве» (редакция от 18.05.2024), (далее – Закон) подается заявление открыть исполнительное производство и принудительно взыскать денежные средства.
Согласно п.3 ст.9 Закона, исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня получения уведомления обязан принять решение о наложении ареста на имущество и/или на средства/электронные деньги, находящиеся на счетах/электронных кошельках должника в банках, небанковских предоставлятелях платежных услуг, эмитентах электронных денег в порядке, определенном статьей 56 настоящего Закона, кроме случая, когда на такое имущество арест уже наложен по тем же основаниям.
Согласно ч.1 ст. 10 Закона, мерами принудительного исполнения решений являются:
- обращение взыскания на денежные средства, ценные бумаги, другое имущество (имущественные права), корпоративные права, имущественные права интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной, творческой деятельности, другое имущество (имущественные права) должника, в том числе если они находятся у других лиц или принадлежат должнику от других лиц или должник владеет ими совместно с другими лицами;
- обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другой доход должника;
- изъятие у должника и передача взыскателю предметов, указанных в решении;
- запрет должнику распоряжаться и/или пользоваться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, в том числе денежными средствами, или установление должнику обязанности пользоваться таким имуществом на условиях, определенных исполнителем;
- другие меры принудительного характера, предусмотренные настоящим Законом.
Статьей 13 Закона определены сроки принятия решений исполнителями и совершение исполнительных действий:
- При осуществлении исполнительного производства исполнитель совершает исполнительные действия и принимает решение путем вынесения постановлений, предупреждений, внесения представлений, составления актов и протоколов, предоставления поручений, распоряжений, требований, представления запросов, заявлений, сообщений или других процессуальных документов в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными нормативно-правовыми актами.
- Арест на имущество (средства) налагается не позднее следующего рабочего дня после его обнаружения, кроме случая, предусмотренного частью седьмой статьи 26 настоящего Закона.
- Платежные инструкции на принудительное списание средств или предъявление эмитенту электронных денег к погашению в обмен на денежные средства направляются не позднее следующего рабочего дня после наложения ареста и в дальнейшем не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации о наличии находящихся средств/электронных денег на счетах/электронных кошельках.
- Описание и арест имущества производятся не позднее пятого рабочего дня со дня получения информации о его местонахождении. В случае обнаружения имущества исполнителем при проведении проверки имущественного состояния должника по месту жительства (нахождения) физического лица и местонахождению юридического лица производятся описание и арест этого имущества.
- Постановление о снятии ареста выносится исполнителем не позднее следующего рабочего дня после поступления в него документов, подтверждающих наличие оснований, предусмотренных частью четвертой статьи 59 настоящего Закона, и направляется в тот же день органу (учреждению), которому было направлено для исполнения постановление о наложении ареста на имущество должника.
За нарушения сроков принятия решений и совершения исполнительных действий исполнители несут ответственность в порядке, установленном законом.
Нарушение сроков принятия решений и совершение исполнительных действий исполнителями не является основанием для отмены такого решения или исполнительного действия, кроме случаев, когда они были приняты или совершены с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Законом.
Выплаты, которые нельзя отбирать для взыскания долга
1. Статьей ч.1 ст. 73 Закона предусмотрено, что взыскание не может быть обращено на следующие выплаты:
- выходное пособие, выплачиваемое в случае увольнения работника;
- компенсацию работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;
- полевое довольствие, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;
- материальную помощь лицам, потерявшим право на пособие по безработице;
- пособие по беременности и родам;
- единовременную помощь в связи с рождением ребенка;
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь лицам, занятым уходом троих и более детей младше 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также на другую пособие на детей, предусмотренную законом;
- помощь в лечении;
- помощь на погребение;
- ежемесячное пособие в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;
- дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.
2. Взыскание также не осуществляется из сумм:
- необлагаемого налогом размера материальной помощи;
- денежной компенсации за выданное обмундирование и натуральную поставку;
- выходного пособия в случае увольнения (выхода в отставку) с военной службы, службы в полиции и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, а также денежного довольствия, не имеющего постоянного характера, и в других случаях, предусмотренных законом;
- единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве;
- денежной помощи, связанной с безвозмездным обеспечением протезирования (ортезирования) участника антитеррористической операции, участника осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, потерявших функциональные возможности конечностей указанными лицами, независимо от его размера и источника происхождения.
Расрочка на возмещение долга
Вы должны также знать, если Вам сложно выполнить решение суда, Вы можете обратиться с заявлением в суд, который вынес решение о рассрочке исполнения решения суда.
Но в заявлении важно изложить все обстоятельства, которые усложняют Вам исполнение судебного решения, привести доказательства, соответствующие документы и предложить суду рассрочить исполнение этого решения, приведя ту сумму и количество месяцев, когда Вы обязуетесь выполнить решение суда.