Доктор Евгений Комаровский: советы на все случаи жизни

Недавно самому медийному врачу Украины Евгению Комаровскому исполнился 61 год. Мы предлагаем вспомнить полезные советы известного педиатра и автора нескольких научно-популярных книг на медицинскую тематику.

Педиатр, блогер и телеведущий Евгений Комаровский уже более десяти лет любимый врач многих. Широкую известность он получил в 2010 году, когда на телеэкраны вышла передача «Школа доктора Комаровского». Сегодня к нему за помощью обращаются миллионы людей, особенно он популярен в социальных сетях: в «Инстаграм» у него более девяти миллионов подписчиков, на «Ютубе» – более трех миллионов. А в сентябре на канале «Украина» вышла рубрика «Спроси у Комаровского» в программе «Ранок з Україною». И вот самые популярные советы и ответы на вопросы Евгения Комаровского.

Можно ли часто принимать витамины?

Опираясь на позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Комаровский рекомендует разнообразить свое питание (чаще есть молочные продукты, злаки, фрукты и овощи), чем комплексы искусственных витаминов. Исключение можно сделать только для витамина D. Этот витамин можно получать от солнца, но это плохо действует на кожу, поэтому лучше витамин D принимать в виде капель и таблеток.

Как быть при переохлаждении?

Комаровский не советует при переохлаждении растираться и «принимать что-то внутрь». «Особенно предупреждаю мужчин, которые уверены, что употребление алкоголя – это самый верный способ согреться», – поясняет доктор. Дело в том, что спиртное вызывает расширение сосудов и создает иллюзию, что стало теплее, потому что происходит прилив крови. Но когда усиливается кровообращение, то начинается потеря тепла. Первое, что надо сделать после переохлаждения, – переодеться во что-то сухое и теплое, затем выпить теплый чай.

Что должно быть в домашней аптечке?

По мнению Евгения Комаровского, наиболее полезными окажутся жаропонижающие (прежде всего парацетамол), солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средства для восполнения организмом потери жидкости (например, при тепловом ударе, отравлении или аллергических реакциях).

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Как правильно убрать занозу?

Если заноза полностью вошла под кожу, то ее лучше убрать обработанной иголкой. Если же заноза торчит из ранки, то для ее удаления понадобится пинцет. Перед процедурой поврежденное место надо подержать под водой, чтобы занозу было легче достать. Когда заноза извлечена, нужно обязательно промыть ранку теплой водой с мылом, после чего нанести антисептик и заклеить пластырем.

Как укрепить иммунитет?

По словам Комаровского, чтобы всегда быть здоровым и полным сил, нужно: чаще заниматься спортом, хорошо высыпаться, пить достаточное количество воды, отказаться от алкоголя, чаще мыть руки и питаться рационально.

Что делать, если антисептик сушит руки?

Доктор Комаровский советует перед сном делать для рук ванночку из теплой воды на 5-10 минут. Затем руки нужно промокнуть полотенцем или салфеткой. После этого обработать кожу жирным кремом, лучше всего подойдет вазелин. А после нанесения крема надеть хлопчатобумажные перчатки на ночь.

Продлевает ли бег жизнь?

Евгений Комаровский уверен, что спорт – занятие для профессионалов, а вот физкультура – это польза для здоровья. Поэтому, если вам трудно бегать, не нужно себя заставлять, вы только навредите себе. Взамен можно поиграть с детьми и внуками на улице, делать регулярно зарядку, чаще гулять на свежем воздухе.

Немного о Комаровском: интересные факты из жизни

Впервые на телевидении Евгений появился в 90-х годах. До того, как стать популярным врачом, Комаровский 17 лет работал рядовым врачом в детской инфекционной больнице Харькова. Но медицина – не единственный интерес доктора, в 2012 году он представил детскую книгу под названием «Маленькие сказки про ежиков». А вот как эта идея появилась: «Когда мне было 18 лет, мы с моим близким другом отдыхали в Коктебеле. И вот как-то вечером мы залезли в палатку и мой друг сел на ежа. Нам страшно хотелось с этим ежом сфотографироваться, но было уже поздно и друг решил, что еж поживет с нами до утра. Он засунул ежа в рюкзак, завязал его, и мы легли спать. Утром в рюкзаке оказалась огромная дырка и, уж простите, еж нагадил полный рюкзак. И я тогда подумал, что еж – это не просто животное свободолюбивое, но и животное, способное отомстить своим обидчикам», – рассказал как-то Евгений Комаровский.

Подготовила Анастасия Епурь

Источники: ivona.ua, kanalukraina.tv, youtube.com, komarovskiy.net.

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