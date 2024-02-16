Дмитрий Терзи: 80-летний юбилей отмечает директор Центра болгарской культуры

Уроки истории на личных воспоминаниях

Он всегда тепло, с радостью встретит и не отпустит, не расспросив и не поговорив. А беседы с Дмитрием Федоровичем более чем увлекательны. Являясь сотрудником «Интуриста» на протяжении 37 лет, а также длительное время начальником регионального отдела круизного туризма, он побывал во многих странах мира и общался с людьми разных национальностей, профессий и вероисповеданий.

Однако любовь к болгарским корням — тем, к которым он принадлежит и бесконечно ими гордится, – с ним навсегда. Память о предках он свято хранит и укрепляет, помогая другим следовать его примеру.

И сегодня, подходя к своему 80-летнему юбилею, он делает это с еще большей силой, развивая образовательный процесс воскресной болгарской школы, которую возглавляет уже более 20 лет.

Часто ученикам, которым преподает историю, он рассказывает о своем послевоенном детстве, о родительском доме, который все еще стоит в селе Виноградовка Болградского района, и об особенностях украинских болгар. И о прадеде, который делал самые красивые камышовые крыши в селе.

Про клан Терзи и счастливое детство

— Да, время тогда было тоже непростым: вслед да румынской оккупацией пришла советская власть, люди боялись перемен, им приходилось учиться жить по-новому. Жили бедно, носили старую домотканую одежду, на которой было множество заплаток. Сообща переживали времена послевоенного голода. Но… У меня и моих сверстников было счастливое детство, потому что нас окружали добродушные люди. У дедушки было шестеро братьев. Все они выстроили свои дома в ряд, так, что почти вся «махала» (район, часть улицы) превратилась в своеобразный большой клан Терзи. Все они в свое время участвовали в гражданской и Первой мировой войнах. Воевали достойно, и все вернулись домой живыми и невредимыми, чтобы трудиться, растить детей в лучших болгарских традициях и укреплять свой род. В детстве все, что меня окружало, было пропитано болгарским духом. В доме был установлен ткацкий стан, сделанный руками моих предков, который ни дня не простаивал без работы. Бабушки ткали, пряли, вязали, делали брынзу, пекли домашний хлеб, а дедушки выделывали овечьи шкуры и шили из них большие теплые кожухи и тулупы. И еще, в моем детстве было много национальных и религиозных праздников, которые мы любили и с нетерпением ждали, — с легкой улыбкой вспоминает Дмитрий Терзи.

Здесь всегда рады гостям

Любовь ко всему болгарскому, привитому ему еще с детства, всегда живет в душе болгарина Терзи. И поэтому в 90-е годы прошлого столетия в Одессе он одним из первых стал членом Одесской секции советско-болгарской дружбы, а потом и активным участником учредительного собрания Одесского болгарского дружества.

А в 2002 году Дмитрий Федорович возглавил Всеукраинский центр болгарской культуры в Одессе и открыл при нем воскресную школу, где обучаются болгарскому языку, литературе и истории все желающие.

Центр стал местом встреч самых разных людей. Он открыл свои двери для творческих людей – музыкантов, художников, певцов, фотографов, просветителей и родолюбцев.

За более чем 20 лет на его сцене выступали сотни народных и самодеятельных коллективов и сольных артистов, сюда всегда приезжали этнические болгары со всей Украины. В центре всегда ярко и колоритно отмечали все государственные и национальные праздники. И здесь всегда рады гостям любой национальности.

16 февраля Дмитрию Федоровичу Терзи исполняется 80 лет. Пожелаем ему крепкого здоровья, бодрости духа, вдохновения и еще долгих и светлых лет динамичной жизни!