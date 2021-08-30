Кабинет министров утвердил порядок отмены решений о присуждении степени бакалавра и магистра. Теперь за фабрикацию, списывание или плагиат в дипломной работе, у выпускников могут забрать диплом.

Давайте разберемся, кто будет принимать такие решения и кого это коснется в первую очередь.

Как этот механизм будет работать?

Все просто. Теперь абсолютно любой человек или организация могут написать заявление в ВУЗ, который выдал выпускнику диплом, и рассказать о фактах нарушения академической добропорядочности в дипломной работе. Речь идет о плагиате, фабрикации, фальсификации, списывании, обмане и взяточничестве. В случае получения подобного заявления, ВУЗ обязан проверить эту информацию.

Решение об отмене диплома принимает ученый совет при университете. По результатам проверки, которая длится не более 2 месяцев, составляют экспертное заключение. И уже на его основании ВУЗ принимает решение — аннулировать диплом или нет.

Если решение не в пользу выпускника, то информацию о дипломе и квалификацию удаляют из Единой электронной базы и пишут об этом на официальном сайте заведения. После этого документы о высшем образовании становятся недействительными.

А не получится так, что ВУЗы закидают «анонимками» от доброжелателей?

Скорее всего нет. Заявитель обязан указать свои данные, в том числе телефон и почтовый адрес. Если заявление пришло на электронный адрес ВУЗа, тогда оно должно подкрепляться электронной подписью или печатью отправителя.

Но и это еще не все. Если в заявлении не будет доказательств, с указанием на источники, то его не станут рассматривать. Факт нарушения академической добропорядочности необходимо доказать.

Кстати, выпускник может и сам отказаться от диплома, не дожидаясь результатов экспертного заключения. Для этого нужно подать заявление в свободной форме, заверенное нотариусом или электронной подписью.

Разве найдутся люди, которые добровольно откажутся от диплома?

А почему бы и нет. По мнению вице-президента программ бакалавриата Киевской школы экономики Егора Стадного, такая норма позволит избежать публичного скандала. Если человек знает, что у него не все в порядке с дипломной работой и это легко доказать, то так можно избежать громких расследований.

Главное, подать заявление до того, как ученый совет вынесет свое заключение. Все произойдет без лишнего шума: в течение 10 дней с момента добровольного отказа, ВУЗ отменит решение о присвоении квалификации и высшем образовании.

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Можно обжаловать отмену диплома?

Конечно. На это отведено 2 месяца с момента отмены решения о присвоении квалификации. Апелляцию можно подать в Министерство образования или в суд. ВУЗ обязан предоставить все материалы, протоколы и любые другие документы, на основании которых принял свое решение об отмене диплома.

Нововведение коснется всех выпускников или есть сроки давности?

Согласно Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратной силы. Кроме случаев, когда они смягчают или упраздняют ответственность за содеянное. Поэтому новый порядок и закон об отмене дипломов коснутся только будущих бакалавров и магистров.

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