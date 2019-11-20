Детское автокресло: как выбрать и где взять на прокат

В конце октября Верховная Рада приняла законопроект №1150, согласно которому в Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла. Хотя эти нормы были в наших правилах дорожного движения и раньше, никакой ответственности за это нарушение не предусматривалось. А следовательно, детей так и продолжали перевозить без спецустройств, рискуя их безопасностью и здоровьем.

Сегодня действует запрет на перевозку детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров без использования специального автокресла. За игнорирование правила — штраф 510 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 850 гривен. Теперь, как ни крути, креслом придется обзавестись. Но для этого нужно определиться, какое именно устройство необходимо, какие технические характеристики у него должны быть, а главное — какое кресло безопаснее?

Для чего нужно детское автокресло?

Небольшой урок физики: ребенок весом в 30 кг, который не зафиксирован ремнем или сидит у родителей на руках, во время аварии на скорости 50 км/ч на несколько секунд приобретает массу в 1000 кг. При такой аварии травмы для ребенка равнозначны падению с четвертого этажа.

Об этом говорят и печальные цифры статистики: более половины (54%) случаев детской смертности происходит именно из-за безответственного отношения к безопасности. При этом, по данным опроса, проведенного исследовательской компанией «Ipsos», автокресла используют только для 12% детей в возрасте до 6 лет и почти никогда для детей старше этого возраста. А ведь наличие автокресла для ребенка — это не просто обязательный пункт правил дорожного движения, а в первую очередь — безопасность маленького пассажира.

Какие бывают автокресла для детей?

Европейский стандарт безопасности ECE R 44/03 Universal вводит определение «детское удерживающее устройство». Это автолюльки, собственно — автокресла и бустеры.

Автолюлька, а также кресло-переноска, или кресло-кокон, предназначены для самых маленьких пассажиров. По виду напоминают люльку от коляски. Младенцы находятся в горизонтальном положении. Ремень безопасности крепится в области животика ребенка. Люлька устанавливается на заднее сиденье автомобиля. Установка на переднее сиденье возможна только при отсутствии подушки безопасности в авто.

Важно! Детские автокресла группы 0+ устанавливаются только против движения автомобиля. Только в таком положении в случае прямого столкновения голова ребенка не совершит опасный «кивок», который чреват переломом шейного отдела позвоночника.

Детское автокресло — самое длительно используемое устройство. Подходит для деток от 1 года до 10 лет. Существует множество разновидностей и технических воплощений. В зависимости от веса и возраста ребенка, удерживают пассажира собственными пятиточечными ремнями безопасности с мягкими плечевыми накладками или штатными ремнями безопасности. Защищают голову ребенка.

Бустер, или сиденье-подушка, рекомендовано для детей, которые уже не сидят в детских автомобильных креслах, но еще не достаточно взрослые, чтобы штатные ремни безопасности правильно и надежно фиксировали их. Эти удерживающие устройства помогут усадить ребенка на нужную высоту, и тогда «взрослые» ремни безопасности ложатся как положено: строго через ключицу и грудную клетку ребенка, и крепятся в области бедер.

5 принципов выбора детского автокресла

К приобретению данного изделия следует подходить ответственно и по науке.

Вес имеет значение. Этот показатель — главный при выборе автокресла для ребенка. Не рост, не возраст, а именно вес. Все дело в ремнях. Для детей до трех лет обязательны внутренние пятиточечные или Y-образные ремни, поскольку только они уберегут малыша от травмы позвоночника или повреждений брюшной полости. Место в почете. Если на заднем сиденье предусмотрено три пассажирских места, то лучше устанавливать детское автокресло посередине. Ищите сертификат качества. Отдайте предпочтение креслам, которые одобрены европейскими специалистами. Об этом скажет значок «ECE R44/03 или 04». Он есть только на тех изделиях, которые прошли все проверки и полностью соответствуют европейским стандартам безопасности. Следите за сроком годности. Оказывается, он есть у всех детских удерживающих устройств. У большинства автокресел он истекает через 6 лет с даты изготовления.

Подбери нужное автокресло

Группа Вес ребенка Возраст ребенка

(примерно) Рекомендуемая продолжительность поездки 0 до 10 кг до 1 года продолжительная 0+ до 13 кг до 1,5 лет короткая — до 1 ч. 30 мин 1 9-18 кг 1-4 года продолжительная 2 15-25 кг 3-7 лет продолжительная 3 22-36 кг 6-10 лет продолжительная

Где в Одессе взять детское автокресло на прокат?

Детские сидения в автомобиль — вещь, безусловно, полезная и необходимая. Но стоят эти элементы безопасности, зачастую, немало. Цены на автокресла разные — от 600 гривен за сидения-бустеры и до 6-7 тысяч гривен за полноценные крупногабаритные кресла.

Идеальным решением материального вопроса стала услуга по аренде автосидений для детей. В Одессе этот сервис приобретает популярность. Мы выяснили, где в нашем городе можно взять детское автокресло в прокат.

«Baby Service»

Основная специализация компании — прокат детских товаров, в том числе автомобильных кресел. Данная услуга будет удобна в случае, если кресло вам необходимо на короткий срок. К примеру, в течение первого года жизни, чтобы не тратиться на кресла разных групп или если есть желание протестировать товар перед покупкой.

Если же вы постоянно ездите в автомобиле с ребенком, целесообразней будет купить автокресло. Компания «Baby Service» также с радостью окажет помощь в приобретении автомобильного кресла и аксессуаров, т.к. сотрудничает с официальными дистрибьюторами многих проверенных брендов!

Виды товара: автолюльки, автокресла, бустеры для всех возрастных групп и категорий.

автолюльки, автокресла, бустеры для всех возрастных групп и категорий. Производитель : Britax, Recaro, Caretero, 4Baby, EL Camino, Bertoni, Carrello и другие.

Britax, Recaro, Caretero, 4Baby, EL Camino, Bertoni, Carrello и другие. Условия проката: без залога; самовывоз/доставка; возможность предварительного бронирования.

без залога; самовывоз/доставка; возможность предварительного бронирования. Акции и дополнительные услуги: скидки подписчикам instagram за публикацию/stories.

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страницы в Фейсбук и Инстаграм. Время работы: понедельник-пятница с 10.00 до 19.00; выходные — по предварительной договоренности.

понедельник-пятница с 10.00 до 19.00; выходные — по предварительной договоренности. Адрес: пл. Бориса Деревянко, 3.

пл. Бориса Деревянко, 3. Телефоны: (097) 685-65-52; (063) 643-84-53.

Прокат детских товаров «У ВИННИ»

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Виды товара: автолюльки, автокресла для всех возрастных категорий.

автолюльки, автокресла для всех возрастных категорий. Производитель: широкий спектр на разные предпочтения.

широкий спектр на разные предпочтения. Условия проката: по договоренности.

по договоренности. Акции и дополнительные услуги: нет.

нет. Сайт: www.baby-trent.com.ua

Социальные сети: страница в Фейсбук.

страница в Фейсбук. Время работы: понедельник-воскресенье с 9.00 до 19.00 — по предварительному звонку.

понедельник-воскресенье с 9.00 до 19.00 — по предварительному звонку. Адрес: ул. Василия Стуса, 2/1.

ул. Василия Стуса, 2/1. Телефоны: (098) 032-611-8; (048) 770-97-91.

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Виды товара: автолюльки, автокресла и бустеры для всех возрастных категорий.

автолюльки, автокресла и бустеры для всех возрастных категорий. Производитель: Chicco (Италия), Bebe Confort (Франция), Jane (Испания), Britax (Англия), Heyner (Германия).

Chicco (Италия), Bebe Confort (Франция), Jane (Испания), Britax (Англия), Heyner (Германия). Условия проката: по договоренности.

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