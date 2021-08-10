Денежная помощь ветеранам войны: что изменится?

Верховная Рада работает над законопроектом, которым предлагается урегулировать суммы выплат ежегодной разовой денежной помощи ветеранам войны. О чем идет речь и чего ждать от нового документа?

Платили, но недоплачивали

Вопрос с несправедливыми выплатами ветеранам войны – давно на повестке дня, особенно в судебных инстанциях. И если обратиться к истории, то все становится понятно.

Денежная помощь выплачивается ветеранам ежегодно до 5 мая, начиная с 1999 года. И изначально она определялась в размере минимальных пенсий по возрасту – от трех до десяти, в зависимости от категории получателей.

Экономия государственных средств привела к тому, что с 2008 года деньги стали выплачивать в размере, установленном Кабинетом Министров. Почти сразу принятые изменения были признаны неконституционными, но продолжали действовать. В итоге помощь ветераны получали в значительно меньшем размере.

Мало того, в 2014 году неконституционные правки были внесены и в Бюджетный кодекс. В прошлом году Конституционный суд постановил, что кодекс не может вносить изменения в другие законы Украины. Тем не менее, в этом году размеры выплат снова были приняты «в ручном режиме». Но, похоже, ветераны не намерены с этим мириться…

Правительство же пытается урегулировать ситуацию всеми возможными способами. В противном случае суммы выплат по искам, которые принимаются в пользу истцов, и судебные издержки (в том числе) могут стать неподъемными для госбюджета.

На сколько увеличат выплаты?

Согласно новому законопроекту, денежная помощь будет определяться не Кабмином в рамках бюджетных возможностей, а в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января года, в котором выплачивается помощь.

Сравним, какие деньги ветераны уже получили в этом году, и какие суммы установлены, исходя из прожиточного минимума в 1769 гривен (цифра в скобках):

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группа – 4421 гривна (255% – 4510,95 гривни),

II группа – 3906 гривен (225% – 3980,25 гривни),

III группа – 3391 гривна (195% – 3449,55 гривни);

участникам боевых действий (УБД), пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания – 1491 гривна (85% – 1503,65 гривни);

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 4421 гривна (255% – 4510,95 гривни);

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших ветеранов войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, – 966 гривен (55% – 972,95 гривни );

участникам войны, бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 612 гривен (35% – 619,15 гривни).

Исходя из приведенных данных, принятие нового документа проблемы не решит. Суммы выплат вырастут менее чем на 100 гривен, а у некоторых категорий лиц – и того меньше, всего на семь гривен. Желание идти в суды у ветеранов явно не исчезнет, да и справедливым с правовой точки зрения данное решение тоже нельзя назвать.

Ольга Новикова

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