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День в Одессе: монахи открыли первый лазарет для раненых

День в Одессе: монахи открыли первый лазарет для раненых

В этот день, 24 августа 1914 года, с Городским Комитетом Красного Креста было согласовано устройство лазарета для раненых на Андреевском подворье в Одессе.

В Первую мировую войну армии начали применять новейшие виды вооружения и техники – танков, авиации, а также химическое оружие. Все это приводило к тому, что количество пострадавших на поле боя увеличивалось.

Чтобы помочь раненым, иеромонах Питирим предложил открыть лазарет при Андреевском подворье в Одессе. Это подворье появилось для приема паломников еще в 1874 году на углу улицы Рыбной и Тюремного переулка (сейчас улицы Пантелеймоновская и Лейтенанта Шмидта), напротив городской тюрьмы.

Одесский владыка Назарий благословил благородную инициативу иеромонаха, и 28 августа состоялось освящение лазарета. Это был первый лазарет для раненых в Одессе, и вначале он был рассчитан на 25 коек.

день в Одессе, владыка Назарий

Владыка Назарий

Питирим был награжден значком Красного Креста и наперсным крестом Святейшего Синода. Кроме того, его заслуги отметили и военные – от них иеромонах получил орден Святой Анны третьей степени. Кроме того, он был назначен заведующим лазаретом, а в подчинение к нему направлены вольнонаемные помощники.

Первые раненые поступили в лазарет 2 сентября 1914 года. В течение нескольких месяцев до конца года в лазарете лечились 53 человека. На содержание больных и оборудование лечебного учреждения были потрачены немалые деньги – 34 тысячи рублей. В дополнение к этому монахи Андреевского подворья пожертвовали весьма крупную сумму на нужды армии и Красного Креста.

Даже после революции, в 1918 году, лазарет все еще функционировал.

Ирина Сорокина

Источник: grad.ua

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