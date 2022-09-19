Новости Одессы и Одесской области

День в Одессе: как прошел Крымский автопробег?

День в Одессе: как прошел Крымский автопробег?

В этот день, 19 сентября, ровно 110 лет назад, в 1912 году, в Одессе состоялся один из первых автопробегов в истории города, известный как Крымский автопробег. В нем принимали участие многие знаменитые одесситы.

Автопробег по маршруту Одесса – Севастополь – Одесса продолжался с 19 по 24 сентября (по новому стилю). Кроме Одессы и Севастополя, маршрут проходил через Николаев, Херсон и Симферополь. Его длина составляла 1238 километров, что для того времени было весьма солидным расстоянием. Большая часть пути пролегала по грунтовым и проселочным дорогам, а это требовало от водителей немалого мастерства.

В автопробеге принимали участие 16 автомобилей, водителями которых были опытные и известные гонщики: братья Суручан, Павел Фаатц, Фридрих Цорн, барон Рено, а командором автопробега был избран Г. Кук. Участников сопровождали судьи-контролеры, которые фиксировали остановки и неисправности машин, а также врач с медикаментами и перевязочными материалами.

К финишу в Одессе, как и следовало ожидать, пришли не все экипажи. Четыре автомобиля – два «Берлие», «Бенц» и «Опель» – по разным причинам сошли с дистанции. А четыре машины, прибывшие к финишной ленте практически одновременно – «Дикси», «Адлер», «Лорен-Дитрих» и «Кейс», – имели равные шансы на первый приз. Поэтому судьям пришлось бросать жребий, и главная награда досталась В. Пенистану на авто «Кейс».

В дальнейшем автомобильные спортивные соревнования одесситы проводили довольно часто. Например, за два следующих года прошло еще два пробега. Один из них носил название «Круговой» и проходил по украинским городам: Одесса – Кропивницкий – Днепр – Мелитополь – Херсон – Одесса. Второй пробег назвали «Бессарабским», так как он проходил по территории не только Украины, но и Молдавии: Одесса – Белгород-Днестровский – Кишинев – Тирасполь – Кривое Озеро – Кропивницкий – Николаев – Одесса.

Ирина Сорокина
Источники: grad.ua, odesskiy.com
На фото: автомобиль «Лорен-Дитрих» – один из участников Крымского автопробега

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить