День в Одессе: как прошел Крымский автопробег?

В этот день, 19 сентября, ровно 110 лет назад, в 1912 году, в Одессе состоялся один из первых автопробегов в истории города, известный как Крымский автопробег. В нем принимали участие многие знаменитые одесситы.

Автопробег по маршруту Одесса – Севастополь – Одесса продолжался с 19 по 24 сентября (по новому стилю). Кроме Одессы и Севастополя, маршрут проходил через Николаев, Херсон и Симферополь. Его длина составляла 1238 километров, что для того времени было весьма солидным расстоянием. Большая часть пути пролегала по грунтовым и проселочным дорогам, а это требовало от водителей немалого мастерства.

В автопробеге принимали участие 16 автомобилей, водителями которых были опытные и известные гонщики: братья Суручан, Павел Фаатц, Фридрих Цорн, барон Рено, а командором автопробега был избран Г. Кук. Участников сопровождали судьи-контролеры, которые фиксировали остановки и неисправности машин, а также врач с медикаментами и перевязочными материалами.

К финишу в Одессе, как и следовало ожидать, пришли не все экипажи. Четыре автомобиля – два «Берлие», «Бенц» и «Опель» – по разным причинам сошли с дистанции. А четыре машины, прибывшие к финишной ленте практически одновременно – «Дикси», «Адлер», «Лорен-Дитрих» и «Кейс», – имели равные шансы на первый приз. Поэтому судьям пришлось бросать жребий, и главная награда досталась В. Пенистану на авто «Кейс».

В дальнейшем автомобильные спортивные соревнования одесситы проводили довольно часто. Например, за два следующих года прошло еще два пробега. Один из них носил название «Круговой» и проходил по украинским городам: Одесса – Кропивницкий – Днепр – Мелитополь – Херсон – Одесса. Второй пробег назвали «Бессарабским», так как он проходил по территории не только Украины, но и Молдавии: Одесса – Белгород-Днестровский – Кишинев – Тирасполь – Кривое Озеро – Кропивницкий – Николаев – Одесса.

Ирина Сорокина

Источники: grad.ua, odesskiy.com

На фото: автомобиль «Лорен-Дитрих» – один из участников Крымского автопробега