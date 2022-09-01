День в Одессе: как бронетрактора фашистов в бегство обратили

В этот день, 1 сентября, в 1941 году первые танки НИ-1 пошли в контратаку у села Дальник.

Название этих танков – НИ – в народе расшифровывали как «На испуг», или «На истребление», однако ни в одном военном документе обозначение «танк НИ-1» не встречается. Эту гибридную технику официально называли «танк-трактор», или «бронированный трактор».

Их изготовляли во время обороны Одессы в 1941 году, когда на фронте ощущалась нехватка бронетехники. Это были бронированные трактора, на которые устанавливали легкое вооружение.

Детали башен изготавливали в трамвайных мастерских, бронекорпуса – на заводе имени Октябрьской революции, а бронетрактора – в танкоремонтных мастерских, которые работали в цехах завода имени Январского восстания.

В сентябре 1941 года танковый взвод из одного настоящего танка и трех бронетракторов возглавил контратаку 25-й стрелковой дивизии, в результате которой немцы отступили. Бронетрактора потерь не имели и их испытания были признаны успешными.

Вскоре такая техника была использована против осаждавших город румынских частей. Танки с включенными фарами и сиренами неслись на румынские траншеи без артиллерийской поддержки. Кроме того, при движении танки издавали ужасающий лязг и грохот. Сработал психологический эффект, и румыны бежали. После этого за танками якобы и закрепилось название «НИ-1».

Сейчас в Украине сохранилось три таких бронетрактора – два в Одессе и один в Днепре. В Одессе один НИ-1 установлен на углу улиц Разумовской и Мясоедовской, а второй – на мемориале обороны Одессы.

Ирина Сорокина

Источники: grad.ua, Википедия