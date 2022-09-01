Новости Одессы и Одесской области

День в Одессе: как бронетрактора фашистов в бегство обратили

День в Одессе: как бронетрактора фашистов в бегство обратили

В этот день, 1 сентября, в 1941 году первые танки НИ-1 пошли в контратаку у села Дальник.

Название этих танков – НИ – в народе расшифровывали как «На испуг», или «На истребление», однако ни в одном военном документе обозначение «танк НИ-1» не встречается. Эту гибридную технику официально называли «танк-трактор», или «бронированный трактор».

Их изготовляли во время обороны Одессы в 1941 году, когда на фронте ощущалась нехватка бронетехники. Это были бронированные трактора, на которые устанавливали легкое вооружение.

Детали башен изготавливали в трамвайных мастерских, бронекорпуса – на заводе имени Октябрьской революции, а бронетрактора – в танкоремонтных мастерских, которые работали в цехах завода имени Январского восстания.

танк НИ-1, архивное фото

В сентябре 1941 года танковый взвод из одного настоящего танка и трех бронетракторов возглавил контратаку 25-й стрелковой дивизии, в результате которой немцы отступили. Бронетрактора потерь не имели и их испытания были признаны успешными.

Вскоре такая техника была использована против осаждавших город румынских частей. Танки с включенными фарами и сиренами неслись на румынские траншеи без артиллерийской поддержки. Кроме того, при движении танки издавали ужасающий лязг и грохот. Сработал психологический эффект, и румыны бежали. После этого за танками якобы и закрепилось название «НИ-1».

Сейчас в Украине сохранилось три таких бронетрактора – два в Одессе и один в Днепре. В Одессе один НИ-1 установлен на углу улиц Разумовской и Мясоедовской, а второй – на мемориале обороны Одессы.

Ирина Сорокина
Источники: grad.ua, Википедия

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить