В 1803 году Ришелье стал градоначальником, а в 1805 году — генерал-губернатором Одессы. Одесситы считали его основателем города, хотя к тому времени, как Ришелье приступил к руководству городом, Одессе было уже восемь лет. Благодаря Ришелье город вскоре превратился в крупный торговый порт.

В 1814 году Дюк уехал во Францию, где стал премьер-министром в правительстве Людовика XVIII. В 1822 году он умер в Париже, и, узнав об этом, граф Ланжерон обратился с призывом к одесситам начать сбор средств на сооружение памятника. Когда деньги были собраны, Михаил Воронцов заказал монумент известному скульптору Ивану Мартосу. Сама скульптура и горельефы были отлиты в бронзе в Петербурге, а пьедестал из розового гранита подарил городу херсонский помещик.

На памятнике расположены бронзовые горельефы, символизирующие торговлю, правосудие и земледелие. Кстати, богиня правосудия Фемида вопреки традиции на памятнике изображена без повязки. Считается, что это намек на то, что Ришелье часто прощал раскаявшихся преступников.

Когда шла Крымская война, англо-французская эскадра обстреляла город и порт. Одно из ядер взорвалось у самого памятника и повредило его постамент. После войны в память об этом событии на месте повреждения была установлена чугунная заплатка со стилизованным пушечным ядром. Рядом с памятником Ришелье много лет стояла пушка, которая стреляла ровно в полдень, подавая таким образом своеобразный сигнал точного времени.

В советское время памятник Дюку хотели снести, но его спасло то, что он был установлен на народные деньги — такие памятники решено было не трогать.

Источники: uc.od.ua, Википедия

Напомним, что ранее мы рассказывали и показывали на фото, как выглядел памятник Дюку Ришелье в разные времена.