День в истории Одессы: пожар в Русском театре

Ночью 19 сентября 1906 года в Русском театре в Одессе произошел пожар, после которого от здания остались одни руины. При пожаре также погибли трое одесситов, все они были членами добровольной пожарной дружины.

Пожар в Русском театре начался в третьем часу ночи. Причина возгорания неизвестна, но есть предположение, что виновником пожара был нетрезвый сторож, который бросил на пол горящую папиросу. Здание театра было деревянным, из хорошо выдержанной сухой сосны, и перекрытия вспыхнули моментально, словно спички.

Для тушения пламени у обители Мельпомены собрались бойцы пяти пожарных частей города и добровольная пожарная охрана. Борьба с огнем продолжалась более пяти часов, но даже после того, как огонь, казалось, был полностью побежден, на втором этаже обнаружилось тление перекрытий.Десять пожарных бросились разбирать конструкции, чтобы залить их водой и не дать огню разгореться с новой силой, однако перекрытия рухнули и накрыли всех, кто находился под ними.

Семерых огнеборцев, получивших тяжелые ранения, удалось спасти, а трое погибли. Все они были членами Добровольной части Одесского пожарного общества, участвовать в работе которого многие одесситы считали для себя делом чести. В шесть часов утра из-под обломков достали тела приват-доцента Новороссийского университета Колишевского, будущего предпринимателя Рапопорта и доцента физико-математического факультета Новороссийского университета Воронина.

После того как пожар был окончательно потушен, от здания театра не осталось почти ничего — одни руины. Однако со временем театр отстроили заново, правда, спектаклей здесь больше не давали. В 1910 году здесь проходила Художественно-промышленная выставка, а в 1912 году — автомобильный салон, один из первых в Российской империи. В том же году здание переоборудовали под скейт-ринг, где публика каталась на роликовых коньках.

Источники: hor.net.ua, vo.od.ua, rusteatr.odessa.ua

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