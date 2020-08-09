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День в истории Одессы: 195 лет назад в городе появился первый музей

День в истории Одессы: 195 лет назад в городе появился первый музей

9 августа 1825 года по старому стилю в Одессе открылся первый городской музей, который получил название Одесский городской музей древностей. Позже он был переименован в Государственный историко-археологический музей.

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В 1825 году археолог полковник Иван Стемпковский обратился к одесскому генерал-губернатору Михаилу Воронцову с запиской «О пользе учреждения в Новороссийском крае музеев для хранения различных древностей, в нем часто попадающихся». Воронцов поддержал археолога и подготовил доклад для императора, в котором пообещал даже изыскать деньги для создания музея. Вскоре высочайшее разрешение было получено.

Директором музея был назначен «антикварий» Иван Бларамберг, известный своими произведениями о древности Новороссийского края. Он серьезно занимался археологией и собрал большую коллекцию старинных монет, сосудов и книг, которая стала основой нового музея. В Одессе Бларамберг занимал должность прокурора коммерческого суда, был начальником Одесского таможенного округа, а кроме того, членом-корреспондентом Королевской академии наук в Берлине и Королевско-Азиатского общества в Лондоне.

Сначала музей располагался в директорской усадьбе, с 1831 года — на Приморском бульваре, а в 1883 году музей разместился в особняке, построенном польским архитектором Феликсом Гонсиоровским.

Пополнению музейной коллекции способствовало созданное в 1839 году Одесское общество истории и древностей, которое имело право вести раскопки на юге Российской империи. Уже в то время коллекция музея считалась уникальной, и до революции одесский музей по ценности своего собрания занимал второе место после Эрмитажа.

Сейчас в его фондах хранится самая большая коллекция экспонатов Северного Причерноморья, единственная в Украине коллекция памятников Древнего Египта, а также открыта Золотая кладовая, где можно увидеть уникальные украшения и монеты.

Ранее сообщалось, что в Одессе закрылся музей контрабанды.

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Ирина Валентинова ПРОФИЛЬ

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