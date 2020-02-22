Музыкантам не место улицах: кто и зачем хочет выгнать артистов из центра Одессы?

Департамент культуры и туризма Одесского горсовета и его директор Татьяна Маркова решили к началу курортного сезона убрать из центра города уличных музыкантов — якобы они вредят имиджу Одессы. Эта идея вызвала неоднозначную реакцию у самих уличных артистов, у одесситов и даже у туристов. Наш корреспондент побывала в центре города, пообщалась с музыкантами и узнала мнение о них местных жителей и гостей города.

Можно устроить конкурс

Звуки скрипки доносились с Дерибасовской. Возле гостиницы «Большая Московская» играет Роман. Рома окончил школу им. Столярского, учился в консерватории.

– Однажды увидел музыкантов на улице, решил что тоже буду так играть. Вышел, попробовал и мне понравилось. К тому же еще и денежку заработал. Мне тогда 7 лет было, – вспоминает Роман.

Он приходит сюда, когда свободен от основной работы — выступлений в ресторанах и на разного рода мероприятиях. Меняет локацию скрипач редко.

– Если тут занято, тогда договариваюсь с коллегами по времени или ищу другое место, – рассказывает скрипач.

Главный критерий выбора локации — не мешать жителям окрестных домов и развлекательным заведениям, где уже играет музыка. Ведь многие уличные артисты, в том числе и Рома, используют автономный усилитель звука. В таком случае несколько инструментов рядом будут создавать раздражающий шум. С мнением Татьяны Марковой парень согласен частично.

– Да согласен, что орущие на гитаре пьяные мужики с пивом в руках — не самое лучшее зрелище. И вот таких музыкантов необходимо убирать с улиц города. Можно устраивать прослушивание, – отметил Роман.

Он заверил, что и сам готов принять участие в подобном конкурсе.

Чем платить на лицензию, лучше не играть

Возле ТРЦ «Европа» играет Олег. Он занимается музыкой не так давно и считает себя фрилансером.

– Как-то не хватало денег, вышел поиграть на улицу и понравилось. Понял, что можно неплохо заработать. И уже более 2 лет играю, – рассказал музыкант.

Как правило, выступает парень в праздники и выходные. Говорит, иначе нет смысла.

– Я выбрал себе 2 места где играю. Если одно из них занято, иду на второе. В выходные может прийти играть много музыкантов, поэтому важно прийти первым, – раскрывает секреты уличной музыкальной кухни гитарист.

Молодой человек также использует усилитель звука. По его мнению, убирать музыкантов с улиц не надо, а вот обязать их оставлять чистоту после себя — просто необходимо.

– Стоит группа музыкантов, все курят, кто-то пиво выпивает, а мусор бросают себе под ноги. Я против этого, должна быть чистота. Если обязать получать лицензию, важно понимать по каким критериям. Если за лицензию обяжут просто платить, в таком случае я ее покупать не стану. Мне будет проще не играть на улицах, – подытожил гитарист.

Сегодня Олег за два часа игры максимально собирает 800 грн.

Уличные музыканты создают колорит города

Одесситы знают: проходя от Оперного к Думской, можно услышать пение а капелла. Исполнитель – молодой человек по имени Влад.

– Еще в школе принимал участие в разного рода конкурсах. Специалисты всегда отмечали, что имею хорошие данные для поступления в музыкальную школу, но денег там учиться не было. Чтобы как-то заработать на жизнь, стал петь на улицах, – поделился своей историей Влад.

Для молодого человека — это основной вид заработка. Причем, его он делит с напарником.

– Двоим легче заработать. Человек может стоять и слушать, а денег не оставить. Когда я пою, то не имею возможности подойти к каждому, это делает мой напарник. В таком случае человек, как правило, все-таки оставляет деньги, – пояснил Влад.

Парни работают каждый день в зависимости от погодных условий. В будни зарабатывают 200-300 грн., в выходные — 600 грн. Считают, что Одесса не будет такой колоритной без уличных музыкантов.

Мнение прохожих

Мы расспросили прохожих в центре города — мешают ли им уличные музыканты и станет ли Одесса лучше без них?

Абдул Али, гость города из Индии

– В Одессе я учусь, живу рядом с центром. Думаю, что музыка на улицах — это прекрасно. Вот я вышел прогуляться, услышал скрипку и на душе стало светлее. Все располагает к ненапрягающему отдыху, и это здорово.

Ольга и Олег, одесситы

– Думаю, что уличная музыка нужна. Я лично жду сезона, чтобы было больше уличных музыкантов, они создают нашим прогулкам настроение. Единственное что, было бы хорошо, если бы музыканты меняли иногда репертуар, потому что он приедается.

Анна, одесситка

– Я в восторге от музыки, которую играют на улицах. Вот мы собрались прогуляться с дочерью, а тут как бонус, играют на скрипке. Кстати, этого парня слышу не в первый раз, он играет супер. Заметила, что у него много зрителей, все с улыбками, радостные и счастливые. Поэтому музыку на улицах должны оставить. Это, наоборот, нравится и привлекает туристов.

Евгений, одессит, житель центра

– Мне не нравится, когда уличные музыканты усиливают музыку. Вот например днем, хочу прогуляться с коляской, а тут сильно громко музыка играет. Или музыканты могут встать слишком близко друг к другу, и уже не музыку слышим, а непонятный ор. Главное, чтобы не мешали жителям этого района спокойно проводить время. Пусть играют без усилителей.

Леонид Михайлович, одессит

– В Европе поют и все нормально, почему у нас кому-то что-то мешает? Уличная музыка хороша. Если есть прекрасное и грамотное сопровождение, это тоже чудесно. Я сам видел, как туристические группы в восторге останавливаются, слушают и даже вознаграждают музыкантов. Да мы и сами с супругой можем отблагодарить исполнителей деньгами, если уж очень сильно понравилось.

А как у них?

Возможно, примирить «немузыкальных» граждан с уличными трубадурами поможет опыт более развитых стран.

ФРГ. Мюнхен. В Германии уличными музыкантами могут стать не все. Для работы на улице необходимо:

пройти отбор;

получить лицензию (например, для выступления на главной площади Мариенплац ежедневно выдается 10 лицензий стоимостью по 10 евро).

Австрия. Линц. Здесь проходит ежегодный фестиваль уличных артистов, но на уличное музицирование следует получить разрешение. Городские власти расскажут, где, по каким дням и в какое время можно выступать. При этом придется поделиться будущим заработком: в Вене, к примеру, за единоразовое выступление следует внести 6,4 евро.

Англия. Лондон. Для регулярных полноценных выступлений необходимо получить лицензию. В городе есть более 30 музыкальных «островков» в метро и, конечно, площадки для выступлений на улице.

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Как показывает история, на улицах Одессы могут играть и знаменитые музыканты. Например этим летом, прогуливаясь по Приморскому бульвару можно было услышать всемирно известного скрипача из Бельгии — Майкла Гуттмана. Он притворялся уличным музыкантом и даже насобирал небольшую сумму денег.

Также сюрпризы для одесситов регулярно устраивает Борис Гребенщиков вместе со своей группой. Этим летом они бесплатно выступили у подножия памятника Дюку де Ришелье. Акция нигде не анонсировалась и стала полной неожиданностью.

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