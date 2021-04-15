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Декларации 2021: чем владеет губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий?

Декларации 2021: чем владеет губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий?

Председатель Одесской облгосадми­нистрации Сергей Гриневецкий обнародовал декларацию о доходах за 2020 год.

В документе, опубликованном на сайте Национального агентства противодействия коррупции (НАПК), есть данные об имуществе и денежных средствах, которыми располагает губернатор.

Итак, Сергей Гриневецкий в декларации указал два жилых дома:

  • общей площадью 835,7 кв. метра с 12 сотками земли в Одессе (с 2003 года принадлежит жене губернатора Ольге);
  • площадью 48,6 кв. метра и семь соток земли в Раздельной (также оформлен на супругу).
  • Автомобилей у Гриневецкого нет, но есть одно нежилое здание площадью 40,5 кв. метра.

Глава Одесской ОГА Гриневецкий указал в своей декларации, что на этой должности в 2020 году он заработал 48 тысяч 821 гривню. При этом пенсия Сергея Гриневецкого в прошлом году составила 129 тысяч гривен.

На счетах чиновника хранится 262 тысячи гривен. Наличными глава области хранит:

  • 80 тысяч долларов;
  • 4,9 тысячи евро;
  • 2,2 миллиона гривен.

Есть свои сбережения в банках и наличкой и у жены губернатора.

Также в декларации Сергей Гриневецкий указал активы в драгоценных банковских металлах на 855 тысяч гривен. В качестве ценного имущества губернатор задекларировал мебельный гарнитур, иконы «Господь Вседержитель» и «Святая царица Елена», три пары дорогих часов. Также у Ольги Гриневецкой есть бриллиантовые колье, сережки и браслет.

Ранее мы рассказывали о том, какой доход получил за 2020 год мэр Одессы Геннадий Труханов: сколько он заработал и чем владеет.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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