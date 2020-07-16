Давид с Хрюшей и курица «Топ-модель»: наши чисто одесские завлекалочки

О том, что потенциального покупателя (потребителя услуг) надо рекламно подстегивать, в Одессе понимали всегда. Реклама — понятие давнее, а тенденции новые. Особенно когда сезон курортный, пусть даже под «знаком карантина».

«Памятники» в стиле «не проходите мимо»

Ну вот сами посудите. Не успел народ из того строгого карантина вылезти, как мы уже рассказывали о новшестве у Нового рынка, поселившего у входа и на Торговой сразу три «памятника». Ну то есть, арт-объекта, а еще точнее — новые одесские штучки (цацки, пецки, кутасики, фишки-завлекалочки). Попробуй пройди мимо!

О, эти завлекалочки наши памятникоподобные! Идешь по Гаванной — тут тебе мега-Хрюша уселась, ступаешь по Дерибасовской — корова Ромина. И если Ромина уже давно стала частью одесских достопримечательностей, то Давид на Ришельевской (странного, однако, цвета!) — это почти новшество, Дон Кихот на Бунина — из новеньких «зазывал», урны рядом с ним, «одетые» в бочки — тоже «штучка». Я уже не говорю о «памятнике» у Нового рынка «Большой оригинал» в виде соединенной детской лошадки с унитазом. Мимо него мало кто проходит просто так: обязательно достают смартфоны, чтобы запечатлеть на память. Так рекламный ход по-одесски превращается и в самом деле в арт-объект (вот же понятие удобное, честное слово!). И с юмором получается, и брови сами собой поднимаются, и глаза расширяются.

Рекламный ход — штука интересная, тут в последнее время особо в «цене» — неожиданность. И вот уже борт грузовика «на приколе» завлекательно сообщает: «Никуда не едем», в Горсаду неподалеку от известных «переносных» Кисы с Осей — лодка с парусом, ну а чуть дальше — «классические» скульптуры в количестве трех штук. Объекты разные — цель одна!

«Заходи, если че…»

Ну в самом деле, скучно это — написать, что тут располагается кондитерская с вкусностями. Да и толку с того? А вот «заходи, если че. У нас печеньки есть» — в самый раз. Или вот эти рекламные подорожники у разных заведений! Какие новшества появились в смысле написания текстов, благо, меняй их хоть каждый день с помощью креативной мысли и мела!

«Выпивка, еда, веселье — обычная жизнь» и стрелочка, указующая, где такой вечный праздник можно получить?! Да разве все начертанное перечислишь?! Пусть даже с ошибками, но как звучит! В самом деле, как сказано на одном из таких рекламных «подорожников» — «пальчЕки оближешь!».

Хотя и по сей день встречается традиционное «Молоко коровье всем дает здоровье», новинки типа «Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в свежей булочке» звучат в тему дня. А вот это «Съешь вафлю. Не зли Жоржа»! Ну не музыка ли для глаз и ушей? Да что там говорить, если даже майка стажера в кафешке гласит со спины: «Друже, я стараюсь». Такой перепев известной фразочки про батю — тоже хороший рекламный подход к делу.

Ну а если порой «из ряда вон», вроде «Побалуй любимую раком», так речь ведь идет просто о раках, пусть даже звучит как-то уж «слишком» …

Да, «не того» встречается частенько. Ну зашкаливают порой, заигрываются люди. Вот недавно обратила внимание на вывеску «Пекарня в тесте». Да, дословно именно так. Правда, между первым словом и «в тесте» запечатлен Дюк, и получается что именно он и есть в тесте, но это тоже такая вот завлекалочка. Ну повозмущается кто-то, зато у нас сам Дюк на вывеске, не проходите, не дай Бог, мимо…

Главное — ценник!

А наши обыкновенные объявления-ценники! Обыкновенные? Невероятные! Тут, конечно, рулит Привоз, хотя встречаются штучки и на других рынках. Только ходить, фотографировать, записывать.

Ряды восточных специй, к примеру. Так тут же каждое торговое место «именное»! Среди всех этих специй, кураги-изюма и прочего, прочего можно потеряться. Не теряйтесь, поднимите глаза: «Ахмет», «Восточные специи от Амира» (рядом подвешен одноименный рекламный куб), «Миша», «Мурат» и так далее, и тому подобное.

Каким должен быть, к примеру, персик? Сладким? На наших ценниках указать, что он просто сладкий — себя не уважать. И увидите вы, что фрукт «обалденный», «как мед», «медовый», в крайнем случае — «очень, очень сладкий». А вот этот «фирменный знак» — «Ширяевская макуха»! А «овес лечебный»?!

Мало впечатлений? Тогда вам в ряды с «расчлененными» курами. Вот как назвать (чтобы завлечь!) два куриных крыла с шеей и перегородкой из шкуры? А вы читайте, читайте! Зовется это «крылатка»! Звучит?! Вам такое не по вкусу? Тогда приобретайте «топ-модель» (курица с вырезанной грудиной) или «задок» (задняя часть той же хохлатки).

Ну а тюлечка-селедочка… Тут вообще «ассортимент» эпитетов, всех этих нежнейших слов, высказанных от души на ценниках. «Обалденная», «ну очень вкусная селедочка моя», «супер-песня», «ну просто сказка»…

Вы только заходите-покупайте, в общем, заходите, если че… И не злите Жору, то есть, простите, Жоржа!..









Фото: Мария Котова