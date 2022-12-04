Давайте обнимемся: сегодня в мире отмечают День объятий

Мир и Украина празднуют 4 декабря – День объятий. Ведь бывают в жизни ситуации, когда лучше обнять другого, чем что-то ему говорить. Ведь люди издревле выражали так любовь и заботу.

Традиция праздника говорит, что обнимать можно всех, в том числе и незнакомцев. Обнимая других, мы даем им радость и множество положительных эмоций. Таким образом, мы также можем подбодрить кого-то, выразить благодарность, успокоить или показать свое неравнодушие.

На самом деле Дней объятий – два. Первый празднуют 21 января, второй – 4 декабря. Причем более популярен январский. Его сделали официальным 21 января 1986 года в США. Но праздник пришелся людям по душе о всем мире и стал международным.

Почему его также стали отмечать 4 декабря, доподлинно не известно. Но декабрьский вариант популярен в Европе среди молодежи.

Идея такого праздника родилась у пастора одной из протестантских церквей – Кевина Заборни. Он заметил, что американцы не проявляют своих чувств и слишком сдержанны. Кто-то стесняется показывать свои чувства на публике, а кто-то вообще считает прикосновения панибратскими отношениями, недопустимыми в общении с незнакомцами.

Так что пастор решил вложить в него христианское содержание. Все люди – сестры и братья, а объятия – это действие, которое помогает признать и понять это. И хотя такая идея была начата в узком кругу, она приобрела общенациональные масштабы, ведь цель праздника – это не бояться проявлять свои эмоции в обществе.

Достаточно недавно эта традиция поступила и в Украину и особенно популярна среди молодежи.

Кроме этого существуют научные данные подтверждения в пользу объятий:

они помогают укрепить иммунитет;

повышают уровень гемоглобина в крови;

стимулируют центральную нервную систему;

снижают риск сердечных заболеваний и уровень гормона стресса (кортизол).