Конец осени – отличное время, чтобы максимально привести приусадебный участок в порядок, утеплить многолетние растения, смазать и спрятать на хранение садово-огородный инвентарь, определить место для хранения химпрепаратов, удобрений и подготовить дом к зимовке. Важно убрать с участка и спрятать все, что привлекает и искушает дачных воришек, а самое ценное вывезти до весны на городскую квартиру. А также – дышим чистым осенним воздухом, ловим последние теплые лучи солнца, греемся у мангала при приготовлении шашлыков! Кстати, самый вкусный шашлык выходит на углях, полученных от срезанных многолетних рукавов винограда.

Сад

После опадения листьев в саду важен влагозарядковый полив, но в идеале его нужно делать как можно позже, перед наступлением морозов и до промерзания земли. Землю нужно промочить глубже, чем находится корневая система. Заканчивают побелку штамбов и основных скелетных ветвей. Важно провести осеннее искореняющее опрыскивание. И конечно же, посадку саженцев.

Огород

Несмотря на теплую осень, корнеплоды все должны уже быть выкопаны и отправлены на хранение. Перекапывают почву, не разбивая комья, максимально извлекая корни многолетних сорняков. По возможности разбрасывают органические удобрения. Заканчивают посадку озимого чеснока, многие овощи можно сеять под зиму.

Виноградник

Как и в саду, здесь также важен влагозарядковый полив. Очень удобно его делать с помощью гидробура или через вертикальные дренажные трубы. Заготавливают чубуки, а некоторые сорта даже обрезают с осени, чтобы весной свести к минимуму выделение пасоки, и проводят искореняющие опрыскивания. После заморозков и опадения листьев удаляют все зеленые лозы.

Цветник

Для теплолюбивых кустарников заранее готовят каркасы, чтобы потом их укрыть. Для колонновидных вечнозеленых растений также готовят шпагат, чтобы стянуть ветки, но не очень плотно, и зафиксировать. По возможности собирают сухую листву в мешки, чтобы затем ее использовать в качестве мульчирования (предварительно листья желательно измельчить) или утеплителя.

Влагозарядковый полив

Сигналом к началу предзимнего полива служит полное опадание листьев, но в идеале орошение лучше сместить до самых морозов.

Причем, совершенно не важно, прошли обильные осенние посадки или мы все еще надеемся на них, такой полив очень важен. И самый главный вопрос: когда и сколько воды лить под одно дерево или куст винограда? Однозначного ответа не знает никто, потому что очень многие факторы имеют значение: влажность почвы, ее плотность, глубина промерзания. Универсальный ответ один: для деревьев почва должна промокнуть на глубину не менее 80 см и даже глубже, для ягодных кустарников – 50-60 см.

Почему именно 80 см? Дело в том, что почвенная влага на глубине 70-80 см не испаряется в атмосферу, она доступна только корневой системе. Поэтому очень важно соединить почвенную влагу с влагой, которую мы можем дать при поливе.

Для скептиков, считающих, что после обильных осенних дождей влагозарядковый полив не нужен, можно посоветовать копнуть лопатой на полный штык. Почву, извлеченную из глубины 30 см, вы не сможете сжать в пластичный комок, так как он просто рассыплется.

Еще одна польза предзимнего полива – влажная почва лучше сохраняет тепло в районе расположения корней, что позволяет растениям легче переносить отрицательные температуры.

На практике под плодоносящее дерево нужно вылить 40-60 л на квадратный метр приствольного круга. А приствольный круг – это периметр проекции кроны, а не скромная кольцевая канавка под деревом возле штамба. Для ягодников нормы меньше – 20-40 л.

Перед поливом сапой отгребают землю к периметру кроны, чтобы образовался бортик. Такой же бортик делают и у ствола, чтобы он не намокал. Полив можно совместить с внесением фосфорно-калийных удобрений. После его окончания приствольный круг накрывают сухой землей и при необходимости мульчируют.

Маленькие хитрости

Защитить кору молодых деревьев от зайцев можно с помощью агроволокна, распущенного на своеобразные бинты, которые плотно обматывают вокруг штамба на высоту около 1 м. Вроде мелочь, но «косым» такая защита в прямом смысле не по зубам.

Сделайте в разных местах участка на штык лопаты ямки и наполните их навозом. Медведки с удовольствием поселятся в таких зимних теплых укрытиях. Вам остается только дождаться первого крепкого мороза и выкопать навоз вместе с медведками. Если на даче есть куры, “пригласите” их с собой на огород полакомиться медведками.

Если вы не успели с осени посадить саженцы или все посадки решили перенести на весну, посадочные ямы нужно копать с осени. Сейчас земля легко копается, а за зиму в почве произойдут все физические и химические процессы, и внесенные удобрения к весне перейдут в удобную для растений форму.

Известно, что слепыши, которых ошибочно принимают за кротов, очень не любят посторонние шумы, особенно вибрацию почвы. Неоднократно замечено, что при осенней и весенней обработке почвы мотоблоком или мотокультиватором можно избавиться от слепышей.

Читайте также: Как подготовить дачу к зиме. Перечень работ