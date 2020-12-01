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Дачные советы: работы в саду и огороде в декабре

Дачные советы: работы в саду и огороде в декабре

В декабре синоптики прогнозируют зимнее «бабье лето», поэтому важно не только закончить все работы, начатые в ноябре, но и не допустить потерь урожая во время хранения. В теплые погожие дни продолжают уборку листьев и перекопку приствольных кругов и огорода. Все работы по искореняющему опрыскиванию проводят только при положительных температурах с учетом прогноза погоды на ближайшие несколько дней.

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Во саду ли в огороде

САД. Еще не поздно обработать абрикосы и персики 3%-ной бордоской смесью, оставшийся раствор не помешает крыжовнику и смородине. Снимите с деревьев и кустарников остатки мумифицированных фруктов и ягод, встряхните и удалите не опавшие листья. Скребком снимите кладки вредителей с коры деревьев. Самое время заняться выкорчевкой старых деревьев.

ОГОРОД. Для овощеводов декабрь – время передышки и закупки семян нового урожая. Пока все свежо в памяти, спланируйте в записной книжке будущие грядки, чтобы соблюсти севооборот. Поторопитесь с перекопкой участка. Проверьте состояние грядок с озимым чесноком.

ВИНОГРАДНИК. Можно удалить все не вызревшие лозы – они все равно не перезимуют. Не вызревшая лоза на ощупь холодная. Морозостойкие сорта, в которых вы уверены, особенно растущие на арках, можно обрезать сейчас. Заготавливают чубуки для укоренения зимой. Убирают опавшие листья. В который раз напоминаем о необходимости проведения влагозарядкового полива на глубину залегания корней.

ЦВЕТНИК. Проверяют условия хранения семян, луковиц и корнеклубней. Вечнозеленые кустарники и деревья очищают от опавшей листвы деревьев, а также удаляют все сухие веточки и хвою, в том числе под хвойниками. Они, кстати, зимой продолжают интенсивно испарять влагу, поэтому также нуждаются во влагозарядковом поливе. Заканчивают мульчирование или окучивание теплолюбивых многолетников. Не забудьте занести в дом кадочные растения, которые лето провели на свежем воздухе.

Сверяемся с Луной

Агротехнические мероприятия на декабрь:

  • вспашка, культивация, окучивание, рыхление – 5-7
  • закладка компоста – 11, 12
  • обрезка ветвей и побегов – 4-11
  • опрыскивание, уничтожение вредителей – нет
  • полив (вне зависимости от фазы Луны) – 2, 3, 11, 12, 31
  • прививка – 16
  • прополка – нет
  • внесение минеральных удобрений – 16, 25, 26
  • внесение органических удобрений – 2, 3, 10, 11, 31

Примечание. Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Что посадить и посеять в декабре?

что посадить декабрь

Благоприятные дни для посадки и посева в декабре:

  • инжир, облепиха, хурма – 2, 3, 25, 26, 31
  • земляника, клубника – 2, 3, 31
  • абрикос, айва, груша, вишня, персик, слива, алыча, яблоня – 25, 26
  • виноград – 27, 28
  • грецкий орех, лещина – 25-28
  • черешня – 5, 6, 25, 26
  • кресс-салат – 20, 21, 30
  • лук на перо – 15, 23
  • лук-порей – 23, 27-30
  • морковь, пастернак, сельдерей, свекла, петрушка на корень – 2, 3, 31
  • огурцы – 20, 21
  • чеснок – 23
  • шпинат – 16
  • щавель – 16, 20, 21, 25, 26, 30
  • укроп, фенхель – 16, 27-30

Запрещенные дни – 1, 3, 15 декабря для плодовых культур и кустарников, 1, 13-15, 17, 18 декабря – для овощных культур и цветов.

Юрий Руденко
Юрий Руденко ПРОФИЛЬ

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