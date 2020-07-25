Дачные советы: почему у томатов скручиваются листья?

Листья у томатов скручиваются наружу или вовнутрь по разным причинам и условно их можно разделить на две большие группы: инфекционные и неинфекционные.

Чаще всего мы имеем дело с неинфекционными причинами. Проследите, как ведут себя листья в жару и вечером. Если к вечеру листья расправляются, то таким образом они защищаются от жары и излишнего испарения влаги.

Скручивание листьев вовнутрь может происходить из-за дисбаланса каких-либо элементов. Если лист крупный, зеленый, это переизбыток азота. Если с серым оттенком, то не хватает фосфора. Лист, скрученный наружу, сигнализирует о недостатке калия. Эти проблемы решаются внесением водорастворимых комплексных удобрений.

Выбирая удобрение нужно обратить внимание на его состав, особенно микроэлементов (бор, молибден, цинк), но с минимальным количеством азота, например, NPK 7,5-12-36.

Томаты выступают растениями-индикаторами, сигнализирующими о нехватке макро— и микроэлементов. Такой характерный симптом, как вершинная гниль на томатах, принято считать признаком дефицита кальция. Для профилактики вершинной гнили и скручивания листьев проводят внекорневое опрыскивание раствором кальциевой селитры (10-20 г/10 л воды).

Причиной скручивания также являются насекомые-вредители, которых можно обнаружить на нижней части листьев.

Часто сами дачники создают проблему, когда глубоко рыхлят почву после полива или прополки, повреждая корневую систему.

Фото: Корисні поради