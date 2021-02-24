Дачные советы: не страшны морознику морозы

Жесткие вечнозеленые листья сохраняются до весны и порой рука не поднимается их срезать. Цветки появляются ранней весной и длится цветение 20-25 дней. Есть морозники с однотонными цветками, а у некоторых видов они довольно редкой окраски: кремовые, розовые и даже темно-красные. Некоторые сорта морозника расцветают еще до Нового года, а другие вступают в пору цветения постепенно, и этот период длится до самого апреля. Интересно, что цветки не опадают и не вянут сразу после цветения, а длительное время смотрятся как сухоцветы. В культуре наибольшее распространение получил морозник черный с белыми крупными цветками.

Это растение как будто специально создано для тенистого сада. Предпочитает умеренно влажную, достаточно богатую перегноем почву, в которую желательно внести небольшое количество извести, иначе на листьях могут появиться черные пятна грибного заболевания.

Морозник дает хороший самосев. Семена очень долго всходят, иногда даже на второй год. Выращенный из семян морозник зацветает на четвертый год, а на одном месте может расти до 10 лет. Пересадку лучше провести в молодом возрасте, так как при делении корня деленки могут не прижиться или будут долго болеть.

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