Одесситов не удивить осенним цветением каштанов, фруктовых деревьев и некоторых декоративных кустарников. Юкка – очень красивый кустарник, который одаривает великолепным белым цветением. Несмотря на то, что растение тропическое, юкка отлично переносит сильные морозы. Однако за ним нужен правильный уход.

До самых морозов цветут хризантемы и розы, которые иногда и листья полностью не сбрасывают, ведь некоторые сорта роз считаются полулистопадными.

Но вот чтобы вечнозеленая юкка нитчатая цвела в ноябре-декабре, наверное не каждому дачнику довелось видеть. Учитывая, что осень была теплой, юкка в конце октября зацвела во всей красе, выпустив огромные метелки. Поскольку в ноябре осень вспомнила о своих правах и обязанностях, холод буквально законсервировал цветки, которые в шутку называют «древовидные ландыши».

Любоваться причудами природы можно было бы до морозов, но вечнозеленой является только розетка листьев, а любое цветение отбирает очень много сил у растения. Поэтому метелку нужно срезать под косым углом, чтобы на срезе не скапливалась вода, и еще несколько дней она вполне комфортно будет себя чувствовать в вазе с водой.