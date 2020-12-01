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Дачные советы: как сохранить айву на зиму

Дачные советы: как сохранить айву на зиму

Урожай айвы, как правило, всегда хороший и весь переработать сразу невозможно. Предлагаем несколько советов, как сохранить айву свежей в домашних условиях до трех месяцев.

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Если айва не до конца поспела – не страшно. Она очень быстро достигнет полной степени зрелости в течение двух недель. Айву тщательно перебирают, сортируют по спелости и калибруют по размеру, так как мелкие плоды портятся в первую очередь.

Лучше всего хранится айва, завернутая в бумагу и сложенная в ящики в два слоя. Можно каждый слой перестелить бумагой, но так, чтобы плоды не касались друг друга.

Важно создать нужную температуру и влажность. Температура хранения должна быть от нуля до двух градусов, влажность воздуха – 80% и обязательно хранение в темном месте. Разумеется, плоды периодически проверяют в течение всего периода хранения.

Разные виды айвы могут сохранять свежесть до 120 дней. Плод не испортится в температурных условиях до 8 градусов, но при повышении температуры будет уменьшаться и срок хранения айвы.

В морозилке айва может храниться до 12 месяцев, причем после воздействия низких температур ее вкусовые свойства становятся более насыщенными. Перед заморозкой плоды надо разрезать, удалить семечки и кожуру, а мякоть нарезать небольшими кусочками.

Юрий Руденко
Юрий Руденко ПРОФИЛЬ

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