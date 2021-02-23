На Новый год многие дачники, вместо срубленной, приобретают елочку или тую в контейнере, чтобы потом высадить их в открытый грунт. Где и как сохранить ее до весны, чтобы на следующий год наряжать елочку уже в саду, на даче?

Учтите, что все хвойные не любят пересадок и пересыхания корневой системы. Где совершенно нельзя хранить хвойники, так это в погребе или подвале. Лучше поместите до весны растение на застекленную лоджию или балкон, не допуская высыхания и замерзания земляного кома. В крайнем случае храните растение до весны на северном окне у самого стекла, поместив контейнер в горшок большего размера и засыпав его почвосмесью для хвойников.

Перед высадкой в открытый грунт после домашнего тепла следует сделать закалку к холоду. Затем хвойники вместе с земляным комом высаживают на постоянное место (желательно в полутени) в саду, мульчируют (утепляют) почву навозом или торфом. Хвою притеняют от зимне-весеннего солнца агроволокном.

Любая ель смотрится очень красиво, если нижними ветками она практически касается земли. Поэтому, если на даче есть собака, оградите молодую елочку от попадания на нижние ветки собачьей мочи.

Фото: botanichka.ru

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