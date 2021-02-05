Февраль в календаре дачника – горячая пора. Это время начала посева семян на рассаду, выгонки луковичных культур, витаминной зелени петрушки и сельдерея. Дел за зиму накопилось много и все нужно успеть сделать за самый короткий зимний месяц. И каким бы не выдался февраль, за ним последует весна.

Не закалишь – не прорастишь

Многие виноградари знакомы с таким явлением: получили по почте хорошие лозы для проращивания. Побеги хорошо пошли в рост, а потом стали пропадать.

Это чубуки из лоз, срезанные до первых морозов, не прошедших закалку небольшими низкими температурами. Точно также, если обрезали до первых морозов и укрыли лозы, вы не можете гарантировать, что лозы хорошего качества и успешно перезимуют.

При выборе сорта и гибридной формы надо интересоваться его характеристикой морозостойкости и зимостойкости. Чем выше заявленные характеристики, тем лучше зимуют виноградные растения. Но даже, если у виноградного растения заявлена высокая морозостойкость, это не значит, что его с первого лета жизни можно выращивать в неукрывной культуре. До полной формировки и вступления в плодоношение такое растение лучше первые годы жизни на зиму укрывать.

Виноградарю на заметку

Для высадки неукорененных черенков лучше заготавливать более длинные чубуки на 5-6 глазков: у них отмечают лучшие результаты при размножении и хранении зимой.

Перед укоренением чубуки рекомендуют выдержать в вертикальном положении, погрузив на две трети в воду до появления капли влаги на срезе.

Вызревание чубуков устанавливают по соотношению общего диаметра к диаметру сердцевины на их поперечном срезе посередине междоузлия: у хорошо вызревших чубуков оно должно быть не менее двух.

Некоторые молодые виноградари ошибочно считают, что чем дольше держать зеленые побеги в воде, тем лучше. Результат прямо противоположный: приживаемость их после такой купели резко снижается. Поэтому высаживать чубуки в контейнер для доращивания или в школку необходимо сразу после набухания камбия и появления первых корешков, так как длинные корешки очень хрупкие.

Нецелесообразно садить только один сорт. Переопыление различных сортов на ягоду не влияет, так как гибридными получаются только семена, зато значительно увеличивается урожай винограда.

Фото: groni.ru