Февраль в календаре дачника – горячая пора. Это время начала посева семян на рассаду, выгонки луковичных культур, витаминной зелени петрушки и сельдерея. Дел за зиму накопилось много и все нужно успеть сделать за самый короткий зимний месяц. И каким бы не выдался февраль, за ним последует весна.
Не закалишь – не прорастишь
Многие виноградари знакомы с таким явлением: получили по почте хорошие лозы для проращивания. Побеги хорошо пошли в рост, а потом стали пропадать.
Это чубуки из лоз, срезанные до первых морозов, не прошедших закалку небольшими низкими температурами. Точно также, если обрезали до первых морозов и укрыли лозы, вы не можете гарантировать, что лозы хорошего качества и успешно перезимуют.
При выборе сорта и гибридной формы надо интересоваться его характеристикой морозостойкости и зимостойкости. Чем выше заявленные характеристики, тем лучше зимуют виноградные растения. Но даже, если у виноградного растения заявлена высокая морозостойкость, это не значит, что его с первого лета жизни можно выращивать в неукрывной культуре. До полной формировки и вступления в плодоношение такое растение лучше первые годы жизни на зиму укрывать.
Виноградарю на заметку
- Для высадки неукорененных черенков лучше заготавливать более длинные чубуки на 5-6 глазков: у них отмечают лучшие результаты при размножении и хранении зимой.
- Перед укоренением чубуки рекомендуют выдержать в вертикальном положении, погрузив на две трети в воду до появления капли влаги на срезе.
- Вызревание чубуков устанавливают по соотношению общего диаметра к диаметру сердцевины на их поперечном срезе посередине междоузлия: у хорошо вызревших чубуков оно должно быть не менее двух.
- Некоторые молодые виноградари ошибочно считают, что чем дольше держать зеленые побеги в воде, тем лучше. Результат прямо противоположный: приживаемость их после такой купели резко снижается. Поэтому высаживать чубуки в контейнер для доращивания или в школку необходимо сразу после набухания камбия и появления первых корешков, так как длинные корешки очень хрупкие.
- Нецелесообразно садить только один сорт. Переопыление различных сортов на ягоду не влияет, так как гибридными получаются только семена, зато значительно увеличивается урожай винограда.
Фото: groni.ru