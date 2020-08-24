Дачные советы: чем обработать виноградник?

Чем обработать виноградник, когда грозди вызрели, почти поспели или начали наливаться?

Предлагаемая обработка впервые была испытана на заброшенном винограднике в 2017 году, когда грозди наполовину были покрыты оидиумом. Буквально через неделю весь оидиум ушел, остались только черные пятнышки.

На 10 л воды необходимо 75 г пищевой соды и 1 мл йода. Предварительно соду следует развести в 2-3 л теплой воды, а после ее растворения ввести шприцем 1 мл йода и довести раствор холодной водой до 10 л.

Единственный недостаток — обработку необходимо повторять после каждого дождя или с интервалом 7-10 дней.

Многие виноградари в раствор добавляют прилипатели — хозяйственное (или жидкое) мыло. Используйте такие рекомендации творчески, в зависимости от степени созревания ягод, чтобы к моменту потребления они очистились от мыла естественным путем. Отличным прилипателем является молоко (500 мл/10 л воды).

Фото: Ogorod