Цветов в Одессе станет гораздо больше: что произошло (фото)

В Одессе отремонтировали теплицы, где выращивают цветы и другие растения для озеленения города. Количество зеленых насаждений в городе увеличится вдвое.

Каждый год коммунальщики Одессы радуют одесситов и гостей города яркими клумбами и цветочными композициями. Мы уже писали, что и этот год не стал исключением и КП «Горзелентрест» начало украшать уютные уголки Одессы.



А чтобы цветов и зеленых насаждений стало больше, в коммунальной теплице «Троянда» был проведен ремонт. Именно в ней выращивают цветы и растения, которые потом коммунальщики высаживают в Одессе.

Общая площадь теплиц составляет 4000 м2.

В прошлом году в теплицах приступили к ремонту, который проводили в несколько этапов. Как сообщают в горсовете, на сегодняшний день восстановили несколько теплиц, установили систему автоматического полива, построили систему отопления и смонтировали стеллажи для выращивания растений.

В настоящее время также готовятся к высадке летних цветов и расширению теплиц. Если в прошлом году коммунальщики вырастили 440 тысяч растений, то в этом году заложено 850 тысяч саженцев.

В этом году КП «Горзелентрест» уменьшило количество покупной продукции, а сэкономленные средства направляют на продолжение ремонтных работ.

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