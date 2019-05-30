«Такого еще у нас не было!»: в Музкомедии поставили мюзикл по классической пьесе Островского

Это уже стало традицией: каждый раз после премьеры, которыми так щедро балует нас Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного, слышишь: «Такого в нашей Музкомедии еще не было!»…

Сразу делаю акцент: а вот такого, что готовит нам Музкомедия в этот раз, уж точно не было! Подумать только: пьеса Александра Островского «Без вины виноватые», в которой столько трагизма, тех самых жизненных перипетий, перепутанности судеб, будет подана на ваш суд языком мюзикла.

Так и хочется вопросить: «Да возможно ли такое?!». Ан, возможно! И это уже факт: 15 и 20 июня на сцене театра состоится премьера мюзикла «Без вины виноватые» по пьесе А. Островского. Музыка — А. Кулыгина, либретто и стихи — Г. Котова.

…Мы заходим в декорационный цех. А в нем, огромном, и ступить негде: расписывается мега-задник спектакля. Художник Сергей Басок поворачивает голову, сообщает:

— Это уже пятый по счету!

Смотрю — глазам не верю: ну и размеры! И сразу ощущаю: ярких красок в предстоящем спектакле будет много, причем во всех смыслах.

А в репетиционном зале полным ходом кипит непростая работа: здесь оттачивается каждая сцена, кристаллизуется, доводится до совершенства.

Сложные переплетения судеб человеческих, переложенных на театрально-актерский фон, на котором, собственно, и построен непростой сюжет пьесы, уже совсем скоро пронесутся перед зрителем.

Будет в этом спектакле все — падения и взлеты, страдания, непростые человеческие судьбы — проще говоря, все наши боли и радости, с которыми живем мы, сегодняшние, хотя само действие происходит давным-давно.

Будет здесь и еще один герой, пожалуй, главный — сам Театр, когда-то столь удачно названный другим классиком «высшей инстанцией для решения жизненных вопросов». И в данном случае — это, поверьте, уж совершенно в точку.

— Мюзикл «Без вины виноватые» — это, прежде всего, гимн Его Величеству Театру. Это ведь самая театральная, самая актерская пьеса Александра Островского, которая у нас выливается в музыкальную драму, в театральный фьюжн, театральный коллаж. В нашем спектакле будет соединено парадное великолепие старого театра с миром театра сегодняшнего, когда классическое идет рука об руку с современностью. А это тема вечная, она была есть и будет ровно столько, сколько существует сам театр, его вечная магия, — говорит режиссер-постановщик спектакля, главный режиссер Театра музкомедии Владимир Подгородинский.

Спектакль обещает стать настоящим событием. Вы и не заметите, как заманит вас вечный сюжет, где личная глубокая драма зазвенит вдруг самой высокой струной — уже хотя бы потому, что свое глубокое личное страдание героиня не возводит в степень саморазрушения, а талантливо переносит на сцену, даря своей актерской игрой радость зрителю. Но при этом вас ожидает не только глубокая драма на грани трагедии, но и тот самый неожиданный судьбоносный поворот, который однажды все меняет и ведет к счастливой развязке. И все это, отмечаю еще раз, языком мюзикла!

В самом деле, такого еще на сцене нашей Музкомедии еще не было. Поспешим же погрузиться в яркое «почти невозможное»!