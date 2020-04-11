Карантинные преображения в центре Одессы: застраиваем-перестраиваем (фото)

Это только кажется, что в центре Одессы карантинная картина выглядит только как «двое в масках и с собакой — по делам и бегом». На самом деле, в некоторых исторических точках жизнь очень даже кипит в смысле «застраиваем-перестраиваем-реконструируем». Как по этому поводу точно выразилась одна одесситка (было это в Летнем театре), «выйдем из карантина — не узнаем город».

Так, продолжается реконструкция спуска Маринеско, укладывается новая плитка в Пале-Рояле — «впритык» к Оперному театру.

Ну а в Летнем театре в период карантина (начало было положено еще до него) выросло еще одно «заведение». Это длинный остекленный павильон и еще одна пристройка.

Появилось оно на том месте, где в прошлом году были установлены платные детские аттракционы, то есть слева от входа в Летний. Рабочие, которые у меня глазах срывали драпировку с появившегося объекта, на мой вопрос «что же здесь будет?», ответили кратко: «Магазин!».

Далеко не отходим. В одесском Горсаду тоже новшества: там появился новый ресторан. Да-да, в Горсаду «исчез» ресторан «Франзоль». Зато на его месте «возник» ресторан «Коллаборация». Если совсем точно, то он именуется как «городской ресторан». Он располагается в том же самом легендарном здании постройки 1838 года, а еще точнее — в воссозданном историческом павильоне искусственных минеральных вод.

Кстати, «Коллаборация» уже имеет свою страничку на Facebook, где сообщается, что новое заведение будет иметь «абсолютно новую концепцию, невероятное меню…». Могу лишь еще добавить, что «Коллаборация» сообщает: «Мы уже знаем, куда ты пойдешь первым делом по окончании карантина». Сейчас ресторан принимает заказы по доставке еды на дом.

Как сообщает одессит Олег Коваленко, не отдыхает на карантине и Дерибасовская. Там, по его словам, «в доме под номером 12 готовят стяжку под пристройку или летнюю площадку». Одесситы живо обсуждают эту новость в соцсетях под общей тематикой «началось строительство халабуд».

Ну а бывшая Цветочная галерея (часто именуется как мега-стекляшка) на ул. Преображенской тоже продолжает преображаться. То есть, работы здесь в период карантина не остановились. Поговаривают, что на этом месте будет новый супермаркет. Может, после карантина мы сразу попадем в уже новое активно работающее заведение. Как следует из информации на паспорте объекта, производимые работы — это «текущий ремонт». Закончиться он должен в третьем квартале текущего года.

Фото автора и Олега Коваленко

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