Что желают Одессе в День ее рождения общественные деятели и активисты?

2 сентября наша дорогая и любимая Жемчужина у моря отмечает свой День Рождения. В этот праздник принято анализировать прожитый этап, подводить итоги, строить планы на будущее и, конечно же, желать чего-то лучшего.

Одесса — это не только улицы и площади, памятники, старинные дома и спальные районы, пляжи и парки. Одесса – это, прежде всего, люди. Те, которые живут в нашем городе, работают здесь, строят Одессу и стараются сделать ее чуточку лучше. Большинству из нас не безразлична судьба Южной Пальмиры, но есть те, которые посвящают себя борьбе за сохранение и процветание, за справедливость и чистоту, за развитие и благополучия нашего города у моря.

«Одесская жизнь» поинтересовалась у самых активных из этих людей – какой они видят Одессу через год – к следующему дню рождения города.

К следующему Дню города я, как эколог, хотел бы видеть Одессу с новой ливневой канализацией, чтобы грязные стоки прекратили уничтожать наше море и город не заливало нечистотами. Хотелось бы, наконец, чтобы решился давний вопрос с накопительными прудами бывшей Джутовой фабрики. Мне хотелось бы увидеть через год, что на карте города появился парк Юбилейный. Пусть следующий День города Одесса встретит без заборов и ограждений на нашем побережье, которое, хочется напомнить, является достоянием всей громады. Владислав Балинский“/> Владислав Балинский ЭКОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТ»



Очень бы мне хотелось, чтобы через год на склонах, наконец, прекратились на самом деле все стройки. Я очень надеюсь, что к следующему Дню города будут пересмотрены пляжные правила — чтобы наши пляжи были уже без «насестов», которые потом «каким-то волшебным образом» превращаются в капитальные строения.

Юрий Никитин“/> Юрий Никитин ГЛАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОХРАНИМ ОДЕССУ САМИ»



Изменения очень нужны в системе здравоохранения. В этом году мы столкнулись с серьёзным испытанием (пандемией коронавируса, – ред.). Оказалось, что медучреждениям необходимо выделять средства, покупать аппаратуру, делать ремонты. Хочется верить, что теперь те, от кого зависит принятие решений, будут делать выводы. У медиков должны быть достойные зарплаты, достойное место работы и обеспечение медикаментами. Также и самим врачам следует по-человечески относиться к пациентам.



А еще хочется видеть Одессу более ухоженной. Если большая половина нашего населения начнёт хотя бы не выбрасывать мусор мимо урн, то уже станет лучше. Екатерина Ножевникова

“/> “/> Екатерина Ножевникова

РУКОВОДИТЕЛЬ БФ «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»

Чтобы начать менять что-то большое, надо начинать с малого! А если хотел и не сделал, то какой смысл вообще об этом говорить? Мы не создаем проекты ради проектов, наша задача намного глубже — создавать механизмы, идеи, с помощью которых мы вместе будем бороться с равнодушием нашего мира! У нас сегодня все ждут, что это сделает кто-то другой. Потом люди сетуют, как же все плохо вокруг. Я не готов идти по такому пути. Как сделаю что-то новое, так сразу напишу, не де-юре, а де-факто, что именно, где и когда. Анатолий Кавун“/> “/> Анатолий Кавун СОЗДАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «ДОБРОЕ ДЕЛО»

Мне бы очень хотелось через год увидеть и осознать, что Одесса перестала быть коррупционной кормушкой для негодяев при власти. Очень надеюсь стать свидетелем того, что одесский вектор изменился с саморазрушительного на самосохранительный. Мне бы очень хотелось увидеть к следующему Дню города, что в нем на деле появилось системное восстановительное озеленение. Нам срочно необходима реальная работа по созданию комфортной городской экосистемы — на деле, а не на словах и обещаниях. Очень бы хотелось через год увидеть и осознать, что в Одессе на деле зеленые зоны находятся под надежной защитой.



“/> Светлана Подпалая“/> Светлана Подпалая

журналист, гражданский активист

Было бы прекрасно, если б за год наша новая власть, которую мы будем скоро избирать, разработала стратегию развития города. Нам нужно понимать, куда мы идём, что будет с дорогами, историческим центром, экологией, склонами, пляжами, например, в 2040 году. Я бы тогда поаплодировал этим ребятам.



Хотел бы, чтоб Одесса стала чистой, безопасной, с хорошим уличным освещением, без танкера Делфи. Хотел бы, чтоб мы победили этот коронавирус, а все те, кто заболел, обязательно выздоровели.

Александр Бабич“/> “/> Александр Бабич историк и краевед

Хотелось бы видеть высокий уровень культуры и отзывчивости у одесситов и гостей города: никаких окурков и другого мусора, наличие большого количества специальных урн для владельцев домашних питомцев. А еще – свободные от автотранспорта центр – хотя бы от Бунина, и отреставрированные старинные здания. А вместо рекламы алкогольных и табачных изделий – пропаганда спорта и здорового образа жизни.



Водители маршруток – вежливые и доброжелательные, пешеходы не переходят проезжую часть на красный свет, автовладельцы – правильно паркуются.



Павел Дашук

“/> “/> Павел Дашук

лидер гражданского объединения «Наша чистая Одесса»

Я хотела бы, чтобы каждый одессит чрез год говорил: «Мой город для людей!». Чтобы была запущена велополоса по маршруту «улица Долгая — парк Шевченко», велопешеходный отрезок через жилкомплекс «Морская симфония», который действительно соединит Трассу здоровья.



Хотелось бы увидеть работы по смене покрытия и разметки Трассы здоровья от 10-й до 16-й станции. Хочется увидеть велопешеходные участки на Адмиральском проспекте и сделать дорожную реконструкцию в районе перекрестка улиц Среднефонтанской, Краснова и проспекта Гагарина с велополосой. Мне бы хотелось увидеть ее логическое продолжение через улицу Краснова до площади Толбухина. Также было бы здорово, чтобы велодорожка появилась от «Привоза» вдоль улицы Водоповодной и по всей Люстдорфской дороге.

Оксана Цымбалова“/> “/> Оксана Цымбалова руководитель ОО «ВелоВектор»

Я считаю реальным восстановление кардиологического центра на базе горбольницы №3, в которой сосредоточено 75% всех кардиологических коек в структуре одесского горздрава.



Мне бы очень хотелось, чтобы ввели в эксплуатацию один-два новых садика. Можно привести в порядок заброшенные здания или те, которые используются не по назначению. Например, садик на улице Глушко, который заняла налоговая служба.



И, конечно, городу нужно продумать разметку дорог. А для уменьшения загруженности транспорта – сместить начало работы школ в центре города: какая-то школа начнет занятия в 8:00, какая-то – в 8:30, другая – в 9:00. Реорганизация разметки и поэтапное начало работы школ сделали бы дороги более просторными, а гортраспорт не таким «забитым».





Михаил Мейзерский

“/> “/> Михаил Мейзерский

аналитик «Інститут розвитку міст»

Через год я хочу видеть в Одессе хоть какой-то старт реализации проекта по переработке вторсырья. Например, вполне реально по всему городу за год организовать точки раздельного сбора мусора: пластик, стекло, бумага, картон и так далее.



Также хотел бы, чтобы в профильных структурах за год уже представили какой-то план по сохранению культурного наследия, фасадов домов.



Андрей Куцак“/> “/> Андрей Куцак глава ОО «Місто Майбутнього»