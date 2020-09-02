Что желают Одессе в День ее рождения общественные деятели и активисты?

2 сентября наша дорогая и любимая Жемчужина у моря отмечает свой День Рождения. В этот праздник принято анализировать прожитый этап, подводить итоги, строить планы на будущее и, конечно же, желать чего-то лучшего.
Одесса — это не только улицы и площади, памятники, старинные дома и спальные районы, пляжи и парки. Одесса – это, прежде всего, люди. Те, которые живут в нашем городе, работают здесь, строят Одессу и стараются сделать ее чуточку лучше. Большинству из нас не безразлична судьба Южной Пальмиры, но есть те, которые посвящают себя борьбе за сохранение и процветание, за справедливость и чистоту, за развитие и благополучия нашего города у моря.
«Одесская жизнь» поинтересовалась у самых активных из этих людей – какой они видят Одессу через год – к следующему дню рождения города.
К следующему Дню города я, как эколог, хотел бы видеть Одессу с новой ливневой канализацией, чтобы грязные стоки прекратили уничтожать наше море и город не заливало нечистотами. Хотелось бы, наконец, чтобы решился давний вопрос с накопительными прудами бывшей Джутовой фабрики. Мне хотелось бы увидеть через год, что на карте города появился парк Юбилейный. Пусть следующий День города Одесса встретит без заборов и ограждений на нашем побережье, которое, хочется напомнить, является достоянием всей громады.
Очень бы мне хотелось, чтобы через год на склонах, наконец, прекратились на самом деле все стройки. Я очень надеюсь, что к следующему Дню города будут пересмотрены пляжные правила — чтобы наши пляжи были уже без «насестов», которые потом «каким-то волшебным образом» превращаются в капитальные строения.
Изменения очень нужны в системе здравоохранения. В этом году мы столкнулись с серьёзным испытанием (пандемией коронавируса, – ред.). Оказалось, что медучреждениям необходимо выделять средства, покупать аппаратуру, делать ремонты. Хочется верить, что теперь те, от кого зависит принятие решений, будут делать выводы. У медиков должны быть достойные зарплаты, достойное место работы и обеспечение медикаментами. Также и самим врачам следует по-человечески относиться к пациентам.
А еще хочется видеть Одессу более ухоженной. Если большая половина нашего населения начнёт хотя бы не выбрасывать мусор мимо урн, то уже станет лучше.
Чтобы начать менять что-то большое, надо начинать с малого! А если хотел и не сделал, то какой смысл вообще об этом говорить? Мы не создаем проекты ради проектов, наша задача намного глубже — создавать механизмы, идеи, с помощью которых мы вместе будем бороться с равнодушием нашего мира! У нас сегодня все ждут, что это сделает кто-то другой. Потом люди сетуют, как же все плохо вокруг. Я не готов идти по такому пути. Как сделаю что-то новое, так сразу напишу, не де-юре, а де-факто, что именно, где и когда.
Мне бы очень хотелось через год увидеть и осознать, что Одесса перестала быть коррупционной кормушкой для негодяев при власти. Очень надеюсь стать свидетелем того, что одесский вектор изменился с саморазрушительного на самосохранительный. Мне бы очень хотелось увидеть к следующему Дню города, что в нем на деле появилось системное восстановительное озеленение. Нам срочно необходима реальная работа по созданию комфортной городской экосистемы — на деле, а не на словах и обещаниях. Очень бы хотелось через год увидеть и осознать, что в Одессе на деле зеленые зоны находятся под надежной защитой.
Было бы прекрасно, если б за год наша новая власть, которую мы будем скоро избирать, разработала стратегию развития города. Нам нужно понимать, куда мы идём, что будет с дорогами, историческим центром, экологией, склонами, пляжами, например, в 2040 году. Я бы тогда поаплодировал этим ребятам.
Хотел бы, чтоб Одесса стала чистой, безопасной, с хорошим уличным освещением, без танкера Делфи. Хотел бы, чтоб мы победили этот коронавирус, а все те, кто заболел, обязательно выздоровели.
Хотелось бы видеть высокий уровень культуры и отзывчивости у одесситов и гостей города: никаких окурков и другого мусора, наличие большого количества специальных урн для владельцев домашних питомцев. А еще – свободные от автотранспорта центр – хотя бы от Бунина, и отреставрированные старинные здания. А вместо рекламы алкогольных и табачных изделий – пропаганда спорта и здорового образа жизни.
Водители маршруток – вежливые и доброжелательные, пешеходы не переходят проезжую часть на красный свет, автовладельцы – правильно паркуются.
Я хотела бы, чтобы каждый одессит чрез год говорил: «Мой город для людей!». Чтобы была запущена велополоса по маршруту «улица Долгая — парк Шевченко», велопешеходный отрезок через жилкомплекс «Морская симфония», который действительно соединит Трассу здоровья.
Хотелось бы увидеть работы по смене покрытия и разметки Трассы здоровья от 10-й до 16-й станции. Хочется увидеть велопешеходные участки на Адмиральском проспекте и сделать дорожную реконструкцию в районе перекрестка улиц Среднефонтанской, Краснова и проспекта Гагарина с велополосой. Мне бы хотелось увидеть ее логическое продолжение через улицу Краснова до площади Толбухина. Также было бы здорово, чтобы велодорожка появилась от «Привоза» вдоль улицы Водоповодной и по всей Люстдорфской дороге.
Я считаю реальным восстановление кардиологического центра на базе горбольницы №3, в которой сосредоточено 75% всех кардиологических коек в структуре одесского горздрава.
Мне бы очень хотелось, чтобы ввели в эксплуатацию один-два новых садика. Можно привести в порядок заброшенные здания или те, которые используются не по назначению. Например, садик на улице Глушко, который заняла налоговая служба.
И, конечно, городу нужно продумать разметку дорог. А для уменьшения загруженности транспорта – сместить начало работы школ в центре города: какая-то школа начнет занятия в 8:00, какая-то – в 8:30, другая – в 9:00. Реорганизация разметки и поэтапное начало работы школ сделали бы дороги более просторными, а гортраспорт не таким «забитым».
Через год я хочу видеть в Одессе хоть какой-то старт реализации проекта по переработке вторсырья. Например, вполне реально по всему городу за год организовать точки раздельного сбора мусора: пластик, стекло, бумага, картон и так далее.
Также хотел бы, чтобы в профильных структурах за год уже представили какой-то план по сохранению культурного наследия, фасадов домов.
В 2021 году хотелось бы видеть Одессу чуть более зеленой, но без тополей, которые для нашей местности неприемлемы. Для этого нужно высаживать быстрорастущие деревья, например, павловнии. Хотелось бы больше не видеть на дорогах старые, смердящие сажей и ядовитыми газами автомобили. Нужно больше электрокаров. Хотелось бы не видеть больше уродливых кондиционеров и рекламных конструкций на памятниках архитектуры. А на дорогах исторического центра хотелось бы видеть старинную брусчатку.