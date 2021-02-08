Напомним, что отношения между поставщиком газа и потребителем регулируются несколькими законодательными актами: Законом Украины «О рынке природного газа», постановлениями Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – «Об утверждении Правил поставки природного газа» № 2496 от 30 сентября 2015 года (в редакции от 28.11.2020 г.) и «Об утверждении Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям» № 2500 от 30 сентября 2015 года (в редакции от 1.07.2020 г.).

Основываясь на перечисленных документах, поставщик обязан:

1) обеспечивать непрерывное снабжение природного газа в порядке и на условиях, предусмотренных договором;

2) обеспечивать надлежащее качество предоставления услуг по поставке природного газа;

3) рассчитывать и выставлять счета потребителю за поставленный природный газ;

4) предоставлять потребителю информацию о своих услугах, ценах на природный газ, порядке оплаты за потребленный газ, а также информацию об эффективном потреблении природного газа;

5) публиковать на сайте (и в предусмотренных законодательством случаях – в средствах массовой информации) подробную информацию об изменении цены на природный газ за пять дней до введения ее в действие;

6) безвозмездно выдавать потребителю расчетные книжки с бланками квитанций, платежные документы и формы обращений;

7) рассматривать в установленном законодательством порядке обращения потребителя по вопросам начислений за природный газ и, при наличии соответствующих оснований, удовлетворять его требования;

8) обеспечивать надлежащую организацию собственной работы для возможности передачи и обработки обращения потребителя по вопросам, связанным с выполнением договора;

9) принимать плату за оказанные услуги любым из способов, предусмотренных договором;

10) возмещать убытки, понесенные потребителем в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств;

11) информировать потребителя об условиях гарантированного снабжения природного газа поставщиком;

12) обеспечивать конфиденциальность данных, получаемых от потребителя;

13) если поставщик не может продолжать поставку природного газа потребителю, он обязуется в течение трех дней проинформировать потребителя о его праве:

выбрать другого поставщика и о последствиях неисполнения этого;

перейти к поставщику, на которого в установленном порядке возложены специальные обязанности (при его наличии) и который не имеет права отказать потребителю в заключении договора поставки природного газа;

на возмещение убытков, причиненных в связи с невозможностью дальнейшего выполнения поставщиком своих обязательств;

14) выполнять другие обязанности, возложенные на поставщика действующим законодательством и (или) договором.

В то же время поставщик имеет право:

1) получать от потребителя плату за поставленный природный газ;

2) контролировать правильность оформления потребителем платежных документов;

3) инициировать прекращение поставок природного газа потребителю в порядке и на условиях, определенных договором и действующим законодательством;

4) беспрепятственного доступа к счетчикам газа потребителя для проверки показаний фактически использованных объемов природного газа;

5) проводить вместе с потребителем сверки фактически использованных объемов природного газа с подписанием соответствующего акта;

6) получать возмещение убытков от потребителя, понесенных поставщиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением потребителем своих обязательств;

7) иметь иные права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами и договором.

Ольга Новикова

Анонсное изображение: 34.ua

Читайте также: Что должен знать о своих правах и обязанностях абонент газовой компании?