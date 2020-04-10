Что такое обязательное страхование автогражданской ответственности?

Автогражданка, или ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности. Это страховой полис, который, согласно правилам дорожного движения и законодательству Украины должен быть у каждого владельца транспортного средства, независимо от типа и возраста автомобиля.

Без полиса ОСАГО человек не имеет права пользоваться своей машиной или мотоциклом, выезжая на нем куда-либо. У вас всегда могут проверить страховой полис сотрудники дорожной полиции. И в случае отсутствия страховки ОСАГО водителя ожидает штраф.

Из всех видов наземного транспорта исключение пока что составляют только велосипеды. Для передвижения велосипедом не нужно иметь полис ОСАГО.

Где купить страховку на автомобиль

До недавнего времени оформить страхование ОСАГО можно было только подъехав в отделение банка или страховой компании. Однако теперь это не нужно. Ведь оформить полис автострахования можно онлайн.

С 2019 года электронные полисы ОСАГО считаются полностью законными и действующими. Их даже не нужно распечатывать. Это очень удобно, ведь хранить полис вы можете в телефоне или в планшете. Так как полис приходит вместе с письмом на вашу электронную почту, вы всегда можете еще раз его скачать или открыть. Электронную версию ОСАГО практически невозможно потерять или забыть дома. Если раньше вы могли получить штраф даже в том случае, если полис у вас есть, но вы не можете его найти, то теперь такой проблемы не возникнет. ОСАГО всегда будет у вас под рукой.

Номера страховок ОСАГО формируются и хранятся в едином реестре. Доступ к данной базе есть у всех сотрудников правоохранительных органов. Поэтому вы можете просто назвать номер полиса ОСАГО или показать автогражданку на экране мобильного телефона. Если вы предпочитаете хранить документы в бумажном экземпляре – электронный полис ОСАГО можно распечатать в любую минуту.

Стоимость страховки авто в Украине 2020

Обязательная страховка авто не имеет единой цены. Стоимость страхового полиса будет отличаться для каждой машины. Даже для одной и той же модели машины цена полиса ОСАГО может быть разной. Почему так происходит?

Цена страхового полиса ОСАГО регулируется законодательством. Существует специальная формула для расчета страховки. Есть единый базовый тариф для всех владельцев транспортных средств. А также предусмотрено несколько коэффициентов, значения которых меняются в зависимости от:

Типа транспортного средства (легковой автомобиль, прицеп, мотоцикл и др.);

Объема двигателя;

Места регистрации владельца;

Безаварийного стажа;

Наличия или отсутствия страхового мошенничества в прошлом;

Личных льгот.

Каждый из этих коэффициентов может повышать либо понижать итоговую стоимость ОСАГО. Также предусмотрен специальный коэффициент для оформления электронного полиса. Он позволяет снизить цену полиса автогражданки практически на 10%. Это совершенно законно и сделано для того, чтобы сподвигнуть водителей оформлять страховые продукты онлайн, в том числе и полис ОСАГО.

Самостоятельно посчитать, во сколько вам обойдется оформление ОСАГО достаточно сложно. Проще это сделать при помощи онлайн-калькулятора ОСАГО на сайте оформления страховок UKASKO. Ведь тогда вам не придется искать и высчитывать значения разных коэффициентов вручную. Просто введите данные

На протяжении нескольких лет некоторые категории людей имели право ездить без ОСАГО. К их числу относились пенсионеры, участники войны, люди с инвалидностью и чернобыльскими удостоверениями. В случае возникновения аварийной ситуации по их вине возмещение потерпевшей стороне выплачивало напрямую МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины). Однако, согласно новым правилам, больше подобное не практикуется. И вышеперечисленные категории людей обязаны оформлять ОСАГО, но имеют скидку до 50% на его покупку.

Какая автомобильная страховка лучше

Несмотря на то, что стоимость страхового полиса ОСАГО регулируется при помощи законодательства и специальной формулы, цены полисов могут отличаться в зависимости от страховой компании. Страховые компании делают небольшую наценку на свое усмотрение. И в среднем разбежность в цене полиса ОСАГО от разных страховых составляет 200-300 грн.

Условия страховых выплат не отличаются. Стандартный полис ОСАГО предусматривает выплату пострадавшим в аварии по вашей вине. Иными словами, если вы спровоцировали ДТП и в нем пострадали третьи лица, был нанесен ущерб их имуществу или здоровью, то выплачивать их расходы из своего кармана не придется. Это сделает страховая компания.

ОСАГО не страхует ваш автомобиль. ОСАГО страхует вашу ответственность на дороге. И пренебрегать данным полисом не стоит. Ведь в случае аварии вас ждут большие расходы. И страховой полис действительно может стать спасением в данной ситуации.

Страховые выплаты по ОСАГО составляют:

130 тысяч гривен за вред, причиненный имуществу;

260 тысяч гривен за причиненный ущерб здоровью и жизни.

Найти страховую компанию, которая продает полисы ОСАГО дешевле остальных, самостоятельно сложно. Придется вручную искать информацию о разных страховых. Поэтому значительно быстрее и проще оформлять страховку ОСАГО онлайн на сайте UKASKO.

UKASKO не является страховой компанией. Это сайт-агрегатор предложений страховых продуктов. Вам нужно ввести необходимые данные на странице поиска и через несколько секунд вам будут предложены варианты страховок ОСАГО от разных страховых компаний. Вы можете выбрать из них максимально выгодный полис и оформить его онлайн. Таким образом, вы экономите не только время, но и деньги. Ведь сайт UKASKO абсолютно бесплатен и не берет никаких комиссий за пользование ресурсом.

Не покупайте страховые полиса ОСАГО с рук. Ведь чаще всего люди, которые предлагают оформить страховку лично и не отходя от машины, оказываются мошенниками. Они наживаются на людях, которые хотят сэкономить, предлагая ОСАГО в два, а то и в три раза дешевле его официальной стоимости. Такие полисы ОСАГО недействительны. Это подделка, и вам грозит штраф в случае проверки государственными органами. И, конечно же, никаких страховых выплат вам не видать. Поэтому лучше экономьте, оформляя ОСАГО онлайн, а не ведитесь на лживые уловки аферистов!

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