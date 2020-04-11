Что посмотреть на карантине: топ-3 фильмов для души

Предлагаем вам подборку легких и душевных фильмов, которые поднимут настроение.

Стажер

Страна: США

Год: 2015

Режиссер: Нэнси Мейерс

Актеры: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй

Жанр: комедия

70-летний вдовец Бен Уитакер не желает идти на пенсию. Пользуясь случаем, он устраивается старшим стажером в компанию молодой бизнес-леди Джулс Остин. Пытаясь помочь женщине в работе, Бен становится незаменимым работником и настоящим другом семьи.

Мед в голове

Страна: Германия

Год: 2014

Режиссеры: Тиль Швайгер, Ларс Гмелинг

Актеры: Дитер Халлерен, Тиль Швайгер, Эмма Швайгерфорд

Жанр: мелодрама

После смерти жены у ветерана Амандуса Розенбаха начинает прогрессировать болезнь Альцгеймера. Сын Амандуса Нико решает забрать отца к себе в дом. Но жена Нико против такого соседства в отличие от его дочери Тильды, которая хочет помочь дедушке справиться с недугом.

Гуцулка Ксения

Страна: Украина

Год: 2019

Режиссер: Алена Демьяненко

Жанр: мюзикл

Сюжет фильма разворачивается в 1939 году в Карпатах. На родину своего отца, приезжает сын богатого украинского эмигранта Ярослав. Чтобы получить наследство, Ярослав должен за неделю жениться. Сам парень не хочет вступать в брак. Но его мнение меняется, когда он встречает молодую гуцулку Ксению.

Фото: The Trent

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