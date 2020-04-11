Что посмотреть на карантине: топ-3 фильмов для души

Предлагаем вам подборку легких и душевных фильмов, которые поднимут настроение.
Стажер
Страна: США
Год: 2015
Режиссер: Нэнси Мейерс
Актеры: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй
Жанр: комедия
70-летний вдовец Бен Уитакер не желает идти на пенсию. Пользуясь случаем, он устраивается старшим стажером в компанию молодой бизнес-леди Джулс Остин. Пытаясь помочь женщине в работе, Бен становится незаменимым работником и настоящим другом семьи.
Мед в голове
Страна: Германия
Год: 2014
Режиссеры: Тиль Швайгер, Ларс Гмелинг
Актеры: Дитер Халлерен, Тиль Швайгер, Эмма Швайгерфорд
Жанр: мелодрама
После смерти жены у ветерана Амандуса Розенбаха начинает прогрессировать болезнь Альцгеймера. Сын Амандуса Нико решает забрать отца к себе в дом. Но жена Нико против такого соседства в отличие от его дочери Тильды, которая хочет помочь дедушке справиться с недугом.
Гуцулка Ксения
Страна: Украина
Год: 2019
Режиссер: Алена Демьяненко
Жанр: мюзикл
Сюжет фильма разворачивается в 1939 году в Карпатах. На родину своего отца, приезжает сын богатого украинского эмигранта Ярослав. Чтобы получить наследство, Ярослав должен за неделю жениться. Сам парень не хочет вступать в брак. Но его мнение меняется, когда он встречает молодую гуцулку Ксению.
Фото: The Trent
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