Что почитать: Сергей Плохий об истории Украины в своей новой книге

Писатель украинист и историк Сергей Плохий предлагает окунуться в прошлое наших предков и их судьбы.
В своей новой книге «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» он интересно и доступно рассказывает об истории нашего государства со времен Геродота до сегодняшних дней. Издание поможет лучше понять события минувших лет, а через них – и наше настоящее.
Узнайте, как наши предки жили во время крепостничества, советского периода, Голодомора, Второй мировой войны, и, в конце концов, стали независимыми.
Краткая справка из Википедии:
Сергей Николаевич Плохий (англ. Serhii Plokhy; род. 23 мая 1957) — украино-американский историк, специалист по истории Восточной Европы. Профессор украинской истории в Гарвардском университете.В 2002 году был удостоен звания заслуженного члена Украинского научного института Гарвардского университета. В течение трех лет (2002—2005) книги Плохия получали первый приз Американской ассоциации украинистики.
Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2018).