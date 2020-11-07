Что почитать: Сергей Плохий об истории Украины в своей новой книге

Писатель украинист и историк Сергей Плохий предлагает окунуться в прошлое наших предков и их судьбы.

В своей новой книге «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» он интересно и доступно рассказывает об истории нашего государства со времен Геродота до сегодняшних дней. Издание поможет лучше понять события минувших лет, а через них – и наше настоящее.

Узнайте, как наши предки жили во время крепостничества, советского периода, Голодомора, Второй мировой войны, и, в конце концов, стали независимыми.