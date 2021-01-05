Начало нового года – это время загадывать желания и строить планы. Тем более когда есть надежда, что пандемия закончится и жизнь вернется на круги своя. «Одесская жизнь» расспросила горожан, каких событий они ждут в 2021 году больше всего.

Ольга, 43 года:

– Я, наверное, буду банальной, но главное, чтобы в следующем году завершилась пандемия. Я верю, что мы будем жить как прежде, до ковида: без страха, с открытыми границами. В семье тоже ожидается много перемен: дочка в университет поступает, плюс планируем сделать ремонт. Уверена – все получится!

Людмила, 72 года:

– Главное, чтобы закончилась вся эта шумиха с пандемией. Я на следующий год запланировала множество поездок и надеюсь, что они осуществятся. Надеюсь, не будет сильного подорожания товаров первой необходимости. Ну и главное, чтобы все были здоровы. Я искренне желаю, чтобы будущий год принес нам долгожданное счастье и сплошные радости!

Любовь, 66 лет:

– Страшно думать, что нас ждет в новом году. Хочется, чтобы в стране наконец наступил мир и полное благополучие. Чтобы начали заботиться и защищать граждан, особенно моего поколения. Я хочу, чтобы в 2021 году мы наконец-то встали на ноги, победили все неудачи и сложности. Я хочу гордиться собой и своим государством.

Лиза, 17 лет:

– Надеюсь успешно сдать экзамены и поступить в университет. Плюс в следующем году выйдет сразу несколько масштабных кинопремьер. Очень-очень хочется на них сходить в кинотеатр.

Оля, 20 лет:

– Хочу найти работу! Это моя главная мечта, которую я должна осуществить в 2021 году. Надеюсь, год Быка будет плодо­творным, пандемия наконец закончится, и люди избавятся от всех ограничений.

Сергей, 28 лет:

– Ох, в новом году столько всего хочется сделать. Хочу наконец-то сменить профессию и открыть свой канал на «Ютубе». Начать путешествовать, заняться активным спортом – всегда нужно быть огурцом-молодцом! А еще хочется есть и не толстеть. В общем, надеюсь, что в 2021 году все свершится.

Опрашивали Анастасия Епурь и Иван Мягченков

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