Что дешевле — консервировать самому или покупать в магазине?

Время консерваций! С августа и до середины сентября чуть ли не в каждой семье начинают заниматься закруткой овощей и фруктов на зиму. Для тех, кто не любит домашнюю работу, в магазинах и супермаркетах предлагают широкий ассортимент уже готовой консервированной продукции. Редакция «Одесской жизни» выяснила сколько стоят сегодня консервы в магазине и выгодно ли делать заготовки на зиму самостоятельно.

Малиновое варенье

Варенье из малины — это одна из самых важных заготовок на зиму. Оно помогает при простуде, снимает головную боль и разжижает кровь и практически не имеет никаких противопоказаний. Чтобы приготовить лакомство самостоятельно понадобится килограмм свежей ягоды, за который на «Привозе» попросят — от 90-100 грн., и килограмм сахара за 13-15 грн. Из пропорции 1:1 получится две пол-литровые баночки домашнего варенья. Заглядываем в ценник магазина — здесь за малиновое варенье или джем придется заплатить от 48 грн. за 350 г.

Смотрите фото цен в галерее:

Варенья Варенья Варенья Варенья

Варим варенье сами: что нам понадобится?

Свежие ягоды малины — 1 кг

Сахар — 1,5 кг

Как приготовить?

Малину перебрать от соринок и поместить в глубокую миску. Засыпать ягоды сахаром, чередуя: стакан малины — стакан сахара. Оставить на три-четыре часа, чтобы выделился сок. Получившийся сок слить в большую кастрюлю, поставить на огонь и варить 10-15 минут. В полученный сироп добавить малину, перемешать, довести до кипения, снять пенку и варить еще 15 минут. Готовое и еще горячее варенье разлить по стерилизованным баночкам.

Хрустящие огурцы

Маринованные огурцы — любимое блюдо многих одесситов. Их можно подавать с гарниром, использовать в качестве закуски, добавлять в соус и многое другое. Из одного килограмма свежих огурцов можно приготовить две литровые банки маринованных огурцов. Разнообразные специи и приправы не в счет — все это можно найти на любой кухонной полке, разве что заплатить 5-10 грн. за пучок зелени для маринада. Поэтому на две банки маринованных огурцов в домашних условиях придется потратить 20-30 грн. В супермаркете обычная банка огурцов стоит примерно — от 50 до 80 грн. за 770 г.

Смотрите фото цен в галерее:

Огурцы на полках магазинов Огурцы на полках магазинов Огурцы на полках магазинов Огурцы на полках магазинов Огурцы на полках магазинов

Маринуем огурцы сами: что нам понадобится?

Огурцы — 1 кг

Яблочный уксус — 250 мл

Вода — 250 мл

Соль — 2,5 ст. ложки

Чеснок — 8 зуб.

Красный острый перец — 1 ч. ложка

Семена укропа — 4 ч. ложки

Черный перец горошком — 2 ч. ложки

Как приготовить?

Стерилизовать две банки емкостью 1 л. Огурцы хорошо помыть и срезать кончики. Их можно оставить целыми или нарезать — кружочками, клиньями, на половинки. В эмалированной посуде смешать уксус, воду соль. Довести до кипения. Плотно выложить огурцы в банки и поровну добавить специи. Залить огурцы горячим маринадом, оставляя 1 см свободного места до края банки. Протереть края банки, удалить воздух и закрыть прокипяченными крышками. Стерилизовать в течение 10 минут. Остудить и хранить в темном прохладном месте.

Остро-сладкие помидоры

Острые маринованные помидоры просто созданы согревать и бодрить холодной зимой. Эта консервация подходит абсолютно ко всем видам мяса и любым гарнирам. Из килограмма самых обычных помидор за 30-37 грн. — выходит две литровые банки маринованных помидор. В магазине консервированные помидоры стоят минимум 30 грн. за банку в 500 г.

Смотрите фото цен в галерее:

ЦеныЦены на кабачковую икру на помидоры Цены на помидоры Цены на помидоры

Консервируем помидоры сами: что нам понадобится?

Небольшие помидоры — 1 кг

Сахар — 4 ст. ложки

Соль — 2 ч. ложки

Чеснок — 5–6 зубч.

Лимонная кислота — 0,75 ч. ложки

Черный перец горошком — по вкусу

Вода для рассола и кипячения

Как приготовить?

Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать. Приготовить маринад: вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут. Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации. Банку перевернуть, плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Кабачковая икра

Самая вкусная кабачковая икра — та, которая приготовлена собственными руками. Из одного килограмма кабачков — за 12 грн., помидор — за 30-32 грн., моркови — за 15 грн., и лука — за 5-6 грн. получится примерно две литровые баночки домашней кабачковой икры. В сумме это примерно — 64 грн. В магазине кабачковая икра обойдется 30-40 грн. за пол-литровую банку.

Смотрите фото цен в галерее:

Цены на кабачковую икру Цены на кабачковую икру Цены на кабачковую икру ЦеныЦены на кабачковую икру на помидоры

Готовим кабачковую икру сами: что нам понадобится?

Кабачков — 1 кг

Лук — 450 г

Морковь — 500 г

Честно — 4 зубч.

Растительное масло — 150 мл

Сахар — 55 г

Томатная паста — 170 г

Уксус (9%) — 25 мл

Соль и молотый черный перец — по вкусу

Как приготовить?

Все овощи промыть и очистить. Кабачки нарезать кубиками, лук и чеснок мелко порубить, морковь натереть на средней терке. В большую кастрюлю налить масло и разогреть. Добавить лук, морковь, чеснок и оставить тушит 15 минут, постоянно помешивая, чтобы смесь не пригорела. Затем всыпать сахар, соль и кабачки. Хорошо перемешать и тушить 40 минут на среднем огне, время от времени помешивая. Добавить черный перец, томатную пасту и перемешать. Через 15 минут влить уксус и попробовать достаточно ли соли и сахара. Оставить тушиться еще 5 минут. Овощи снять с огня и взбить в пюре. Снова поставить на слабый огонь и довести до кипения под крышкой. Готовую икру разложите по стерилизованным банкам и закатать крышки.