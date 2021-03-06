Совсем недавно в Одесском порту бешеная кошка покусала человека. Это, к сожалению, не единственный случай бешенства, зафиксированный в городе за последнее время. До этого обнаружили еще двух больных животных. «Одесская жизнь» решила выяснить, как обезопасить себя и своих питомцев от этого и других опасных заболеваний, которые к нам в дом могут принести наши же домашние любимцы.

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