Новости Одессы и Одесской области

Чизкейк с мандаринами к 8 марта – побалуйте любимых

Чизкейк с мандаринами к 8 марта – побалуйте любимых

Побалуйте себя и своих любимых женщин – приготовьте творожно-шоколадный чизкейк с мандаринами к 8 марта. Этот десерт очень праздничный и необыкновенно вкусный!

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

Для того чтобы приготовить чизкейк с мандаринами, нам понадобится: черный шоколад — 120 г, масло сливочное — 120 г, сахар — 300 г, яйца куриные — 5 шт., мука миндальная — 80 г, мука пшеничная — 50 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка, какао-порошок — 2 ст. ложки, творожный сыр «Маскарпоне» — 700 г, розмарин (веточка) — 1 шт., апельсин — 2 шт., мандарины — 5 шт., корица (палочка) — 1 шт.

Как приготовить?

  1. Шоколад растопить удобным способом — в микроволновке или на водяной бане. Мягкое сливочное масло взбить со 100 г сахара. Добавить два яйца и снова взбить.
  2. К яично-масляной массе добавить просеянную миндальную и пшеничную муку, какао-порошок, разрыхлитель и перемешать. После добавить растопленный шоколад и снова перемешать. НЮАНС: если у вас нет миндальной муки, можно измельчить орехи в крошку или заменить на пшеничную муку.
  3. Форму для запекания выстелить пергаментом и смазать бока маслом. Выложить шоколадное тесто на дно и разровнять.
  4. Для приготовления творожного слоя взбить миксером творожный сыр «Маскарпоне», оставшиеся 3 яйца и 100 г сахара. Добавить цедру одного апельсина и перемешать. НЮАНС: творожный сыр можно заменить на обычный творог.
  5. Вылить творожный слой на шоколадный и выпекать при 160°С около часа. Оставить чизкейк остывать в выключенной духовке. Затем отправить в холодильник на 2-4 часа или на ночь.
  6. Очистить мандарины от шкурки и белых пленок и выложить в кастрюлю. Отдельно сварить сироп: соединить воду (100 мл), сок одного апельсина, шкурку 2-3 мандаринов, веточку розмарина, палочку корицы и 100 г сахара.
  7. Варить сироп от 5 до 8 минут. Затем его процедить и залить дольки мандарина, накрыть их крышкой и оставить до полного остывания.
  8. Чизкейк полить полученным сиропом, а дольки мандаринов поместить сверху десерта.

Ориентировочная стоимость блюда — 160 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее в рубрике «Вкусно с “Одесской жизнью”»: мы рассказывали о двух рецептах напитков, которые поднимут настроение.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить