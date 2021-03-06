Побалуйте себя и своих любимых женщин – приготовьте творожно-шоколадный чизкейк с мандаринами к 8 марта. Этот десерт очень праздничный и необыкновенно вкусный!
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Для того чтобы приготовить чизкейк с мандаринами, нам понадобится: черный шоколад — 120 г, масло сливочное — 120 г, сахар — 300 г, яйца куриные — 5 шт., мука миндальная — 80 г, мука пшеничная — 50 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка, какао-порошок — 2 ст. ложки, творожный сыр «Маскарпоне» — 700 г, розмарин (веточка) — 1 шт., апельсин — 2 шт., мандарины — 5 шт., корица (палочка) — 1 шт.
Как приготовить?
- Шоколад растопить удобным способом — в микроволновке или на водяной бане. Мягкое сливочное масло взбить со 100 г сахара. Добавить два яйца и снова взбить.
- К яично-масляной массе добавить просеянную миндальную и пшеничную муку, какао-порошок, разрыхлитель и перемешать. После добавить растопленный шоколад и снова перемешать. НЮАНС: если у вас нет миндальной муки, можно измельчить орехи в крошку или заменить на пшеничную муку.
- Форму для запекания выстелить пергаментом и смазать бока маслом. Выложить шоколадное тесто на дно и разровнять.
- Для приготовления творожного слоя взбить миксером творожный сыр «Маскарпоне», оставшиеся 3 яйца и 100 г сахара. Добавить цедру одного апельсина и перемешать. НЮАНС: творожный сыр можно заменить на обычный творог.
- Вылить творожный слой на шоколадный и выпекать при 160°С около часа. Оставить чизкейк остывать в выключенной духовке. Затем отправить в холодильник на 2-4 часа или на ночь.
- Очистить мандарины от шкурки и белых пленок и выложить в кастрюлю. Отдельно сварить сироп: соединить воду (100 мл), сок одного апельсина, шкурку 2-3 мандаринов, веточку розмарина, палочку корицы и 100 г сахара.
- Варить сироп от 5 до 8 минут. Затем его процедить и залить дольки мандарина, накрыть их крышкой и оставить до полного остывания.
- Чизкейк полить полученным сиропом, а дольки мандаринов поместить сверху десерта.
Ориентировочная стоимость блюда — 160 грн.
Готовила Анастасия ЕПУРЬ
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