Чем помогут в соцстрахе и службе занятости: задачи и обязанности

«Одесская жизнь» разбиралась, какие задачи стоят перед Фондом социального страхования и Государственным центром занятости, и чем они должны помогать.

Фонд социального страхования

Главная зада Фонда социального страхования Украины — это помощь и обеспечение граждан выплатами (больничными, субсидиями, пособиями) и социальными услугами в случае наступления страхового случая.

Среди них:

вынужденная безработица;

несчастные случаи на производстве или профессиональные заболевания;

расходы при рождении или погребении;

обязательное пенсионное страхование.

Именно Фонд социального страхования выплачивает больничные, оказывает помощь по беременности и родам, предоставляет пособие на погребение, финансирует ежемесячные страховые выплаты и предоставляет одноразовую помощь пострадавшим на производстве и членам их семей, оказывает материальную и социальную помощь лицам с инвалидностью, которые полностью или частично утратили трудоспособность из-за профессии и другое. В период карантина кроме привычных выплат здесь оказывают помощь в случае изоляции из-за коронавируса, к примеру, врачам.

Горячая линия Фонда социального страхования Украины: 0 (800) 50-18-92 (звонки в пределах Украины бесплатные).

Телефон администрации Фонда социального страхования Украины: (044) 206-09-89.

Управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Одесской области: (048) 753-11-12.

Горячие линии Фонда социального страхования Украины, Одесское городское отделение: (048) 753-17-31, (048) 753-17-05.

Государственный центр занятости

Основные задачи Государственного центра занятости — это помощь в поиске подходящей работы, а также временное финансирование зарегистрированных лиц:

помогают с поиском работы и в трудоустройстве;

организовывают временное трудоустройство;

предоставляют профессиональное обучение (переобучение) и дополнительное профессиональное образование;

выплачивают пособия по безработице;

содействуют трудовой занятости инвалидов.

Также с прошлого года по всей Украине заработала горячая линия государственной службы занятости. Отныне все вопросы, касающиеся регистрации в центрах занятости, контактные телефоны центров занятости, адреса, услуги и многое другое можно получить по единому бесплатному номеру.

Горячая линия Государственного центра занятости: 0 (800) 50-99-66.

Одесский областной центр занятости: (048) 705-12-40/71.

Одесский городской центр занятости: (048) 705-50-21.

Общий интернет-портал: dcz.gov.ua.

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