Чем опасна жизнь в городе?

Процесс урбанизации идет полным ходом, а количество высотных зданий в городах стремительно растет. Медики и психологи бьют тревогу: жизнь в многоэтажках и городской шум плохо отражаются на здоровье человека. Так ли это, и где безопаснее жить: в современном «поднебесье» или патриархальном пригороде?

Почему горожане больше болеют?

Не так давно получить квартиру в многоэтажном здании мечтали многие: современная планировка, престижный район, развитая инфраструктура, удобные транспортные развязки. Но прошло совсем немного времени и мнение жителей стало меняться. Да и сами архитекторы, проведя исследования, вынесли вердикт: высотное здание – далеко не лучшее обиталище для человека, особенно верхние этажи.

Есть и еще один момент, который не учитывают при строительстве наших «небоскребов»: с каждым этажом влияние естественного магнитного поля Земли уменьшается. Это ведет к искажению магнитного поля человека*, в результате чего нарушается кровообращение, движение в организме кислорода и питательных веществ. А это может привести к развитию различных заболеваний.

Стрессы, вирусы и выхлопные газы

У жителей районов с обилием высотных зданий чаще возникают заболевания сердца, гипертония, диабет, нарушение обменных процессов и даже болезни опорно-двигательного аппарата. А уж про печально известную гиподинамию и говорить нечего! Всему этому способствует загрязнение воздуха выхлопными газами, которых особенно много вблизи новостроек.

Кроме того, оказалось, что огромное значение для безопасности жизни и здоровья человека имеет материал, из которого построен дом. Конечно, самый «здоровый» материал – это дерево, но городские здания строят преимущественно из бетона и кирпича, которые плохо влияют на экологическую обстановку в наших квартирах. Вдобавок к этому в многоэтажных «ульях» воздух отравляют пластиковая мебель и ковры из синтетики, излучения от работающих компьютеров и телевизоров.

Однако бетонные здания и выхлопные газы – не единственные наши враги. Из-за того, что многоэтажки по количеству жителей напоминают муравейники, человек редко остается в тишине, которая так нужна для восстановления нервной системы. Мы становимся раздражительными, злыми, на ровном месте возникают конфликты, а все это провоцирует новые заболевания.

Как сохранить свое здоровье?

Медики, да и архитекторы, считают, что лучше всего жить на нижних этажах, в крайнем случае не выше девятого. Но если нет возможности переселиться в пригород или почаще выезжать туда, необходимо больше гулять в зеленой зоне. Для очистки воздуха в квартире надо почаще проводить влажную уборку и проветривать комнаты рано утром, пока на улицах мало транспорта. Чтобы дать отдых нервной системе, желательно хорошо высыпаться, принимать витамины, питаться органическими продуктами и стараться «отсеивать» отрицательные эмоции. Также важно не забывать о гиподинамии. Для борьбы с ней хороша любая физическая активность – от обычной ходьбы до работы на дачном участке.

Европейцы избавились от высотных зданий

После того как стало известно, что жить в высотных зданиях вредно, в Европе все дома, построенные в 1960-х годах, были снесены или реконструированы.

Высотки заменили четырехэтажными секционными зданиями либо блокированной застройкой с 2-3-этажными домами. Каждый из таких домов рассчитан на одну или две семьи, имеет отдельный вход, небольшой палисадник и гараж. Такой подход во всех странах Европы давно стал государственной политикой.

Фото: dcfc-lad.livejournal.com