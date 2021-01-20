К новогодним праздникам правительство «порадовало» украинцев грабительскими тарифами на коммуналку, в частности – на газ и его доставку. В результате в первые дни нового года практически по всей стране прокатились массовые протесты граждан, отказывающихся платить неподъемные цены за комуслуги. И Кабмину пришлось-таки прислушаться к требованиям людей.

Катастрофические тарифы на газ

С 1 января «Нафтогаз» увеличил стоимость газа для населения на 14%. Месячный тариф за кубометр голубого топлива с 6,33 гривны вырос до 7,22 гривны – с учетом НДС, но без учета стоимости доставки.

В результате у большинства украинских компаний-поставщиков цена на голубое топливо превысила отметку 9 гривен за куб (c НДС). В частности, ООО «Одессагаз-Поставка» огорошило одесситов тарифом 9,85 гривны/м 3 – взамен прошлогодних 8,7 гривны.

Еще одним новогодним «подарком» стало и повышение стоимости доставки газа. Так, с 1 января ПАО «Одессагаз» предложило одесситам платить за нее 1,008 гривны/м 3 (с НДС) – вместо прежних 0,95 гривны.

Массовые протесты и конкуренция газопоставщиков

В итоге вся Украина вышла на митинги против «тарифного геноцида». Поэтому президент поручил Кабмину снизить цену газа для населения. В Минэнерго предложили формировать тарифы на газ по формуле «цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину» и временно ограничить маржу для газопоставщиков.

Также был сформирован механизм, позволяющий снизить цену на транспортировку газа. И сейчас, по информации правительства, началась тщательная проверка региональных газопоставщиков с самыми высокими тарифами.

Правда, повышения цен на голубое топливо требовали в Международном валютном фонде. И возвращение госрегулирования его стоимости может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств. Так что понижение тарифов, видимо, придется согласовывать с внешними кредиторами.

Доживем до апреля

Но правительство под народным давлением все же решило понизить цену на газ. Кабмин 18 января зафиксировал тариф для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр. В эту стоимость входит НДС и плата за транспортировку по магистральным газопроводам. Распределение по местным газовым сетям не учитывается.

– Установленная цена означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 гривен меньше, – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

Напомним, что Кабмин зафиксировал тариф для населения