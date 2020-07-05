Цена на газ для населения: что изменилось в июле?

Для промышленных предприятий в Украине уже несколько лет действует рынок газа, а население покупало «голубое топливо» по специальной, заниженной, цене. Однако, по требованию МВФ, украинцы должны были перейти на рыночную стоимость газа еще с 1 мая, однако из-за эпидемии коронавируса это решение перенесли. С 1 июля правительство все же отменило регулирование цен на газ, и теперь мы будем покупать его по рыночной цене. Что это значит?

Тарифы могут повыситься

До сих пор стоимость газа устанавливали искусственно – по заниженным ценам, которые определяло правительство. Теперь с 1 июля цена на газ будет регулироваться не правительством, а спросом и предложением, то есть рынком. Это значит, что тариф на газ для бытовых потребителей уравняют со стоимостью голубого топлива для промышленности. Что в свою очередь может привести к росту тарифа: в июне (за май) цена газа для промышленности была на 70% выше тарифов для населения.

К тому же, несмотря на переход к газовому рынку, в Украине до сих пор нет прозрачного механизма образования рыночной цены, и поэтому решение правительства, скорее, похоже на эксперимент с участием украинцев. Ведь при таких условиях поставщики топлива могут заложить в себестоимость газа все, что посчитают нужным. По мнению экспертов, прежде чем переходить к рыночным отношениям в газовой сфере, государство обязано было создать четкие правила формирования цены на газ, чтобы она была не только экономически оправданной, но и доступной для всех жителей страны. Однако таких правил в Украине пока нет.

Поставщика газа можно будет поменять

С 1 июля газосбыты лишат монополии, и любой житель страны сможет заключить соглашение о поставках газа с другим поставщиком, независимо от места регистрации. Для этого не потребуется разрешение управляющей компании – владелец квартиры сам имеет право решать, чьими услугами ему пользоваться. И если раньше эта процедура могла занять более трех месяцев, то теперь предельный срок смены поставщика ограничен тремя неделями.

Чтобы сменить поставщика, потребителю достаточно заключить договор с новой компанией и отправить пакет документов: удостоверение личности, платежку за доставку газа, документ на право владения помещением и платежку за газ от старого поставщика. Сменить поставщика не помешает даже задолженность (но это не значит, что не нужно будет рассчитаться за старые долги). Все хлопоты по переходу должна брать на себя та газовая компания, с которой захочет заключить договор потребитель.

Однако из-за эпидемии коронавируса правительство продлило действие всех действующих договоров до пяти месяцев после окончания карантина. Другими словами, сменить поставщика можно будет только по истечении этого времени.

Смена поставщика не повлияет на цену доставки

Переход потребителя от одного продавца газа к другому никак не повлияет на его отношения с компанией, отвечающей за доставку. Это правило начало работать уже в начале года, когда жители страны получили две платежки – за потребление газа и за его доставку. Это было сделано как раз для того, чтобы потребитель смог при желании свободно поменять поставщика. Одновременно с разделением газовых платежек Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение о подорожании доставки газа. Чтобы переход на новые тарифы не был шоковым для населения, подорожание разделили на два этапа, и второй этап начался 1 июля (тариф на доставку газа в Одесской области будет равен 0,95 грн. за 1 куб. м, с НДС).