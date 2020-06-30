Новости Одессы и Одесской области

Плата за газ: когда поставщик откроет абонотделы?

Плата за газ: когда поставщик откроет абонотделы?

В компании «Одессагаз-Поставка» сообщили, что пункты приема граждан пока закрыты. Когда их откроют – точно сказать невозможно. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в Одессе.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В то же время потребителям напоминают, что в телефонном режиме можно передать показания счетчиков и при необходимости осуществить перерасчет. Речь идет о случаях, когда вам пришла платежка по нормам потребления, а у вас установлен индивидуальный прибор учета голубого топлива. Для перерасчета в этом случае необходимо предоставить корректные показания счетчика газа.

Также в телефонном режиме есть возможность проконсультироваться по любым вопросам газоснабжения. Получить информацию можно по телефонам контакт-центра предприятия «Одессагаз-Поставка»:

0–800–20–10–04 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов);

(093) 170–36–66 (оплата по тарифам вашего оператора).

Получить необходимую информацию можно и с помощью электронной почты: mailbox@gazpostach.od.ua.

Ранее  “Одесская жизнь” рассказывала, как работают коммунальные службы города на период карантина.

Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ

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