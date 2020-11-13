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Целебные свойства свеклы: овощ укрепит память, снизит давление и улучшит зрение

Целебные свойства свеклы: овощ укрепит память, снизит давление и улучшит зрение

Как побороть тот или иной недуг? Как помочь организму восстановиться после болезни? Без лекарств и больших финансовых затрат. Это знает Наталья Земная (Зубицкая) – диагност, фитотерапевт, основательница здравниц «Зеленая планета Земной».

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Наталья Земная рецепты

Наталья Земная – диагност, фитотерапевт, основательница здравниц «Зеленая планета Земной»

Считается, что склероз не угрожает людям, у которых в меню постоянно присутствует свекла, так как она выводит холестерин, смягчает спазмы сосудов, регулирует обмен веществ и улучшает зрение. А ежедневное употребление двухсот граммов свеклы обеспечивает профилактику опухолевых заболеваний.

Из свекольного сока готовят целебное средство от гипертонии. На стакан сока добавляют столовую ложку меда. Пьют по 2-3 ложки 4-5 раз в день. Через одну – две недели давление должно нормализоваться.

Если каждое утро съедать по 2-3 ложки тушеной свеклы, вы очистите организм от шлаков. Почистите свеклу, натрите ее на терке и положите в котелок. Налейте немного масла и поставьте на огонь. Пусть тушится 15-20 минут. Тем временем нарежьте 3-5 луковиц, поджарьте их на сковороде и добавьте 2-3 ложки томата. Смешайте все со свеклой и потушите еще 5-10 минут. Также это блюдо – благодаря пектиновым веществам, которые содержатся в свекле, – поможет нейтрализовать токсины, образующиеся в желудке и кишечнике, и вывести радионуклиды.

По количеству йода свекла превосходит другие овощи, поэтому в рационе людей с больной щитовидной железой она должна быть обязательно. Много в свекле и биологически активных веществ, которые, ежедневно попадая в организм, укрепляют его. А если человек уже заболел, то биологическая активность свеклы помогает организму бороться с заболеванием.

(По материалам книги «Зеленая планета»)

Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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