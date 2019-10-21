Бывший одесский прокурор Коробко снова хотел и пришел в суд

«Одесская жизнь» снова стала участником судебного процесса. Экс-прокурор Юрий Коробко решил опротестовать решение Приморского районного суда, вынесенное еще 5 февраля 2019 года, по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Просто дежавю какое-то. Участники процесса всё те же. Истец — бывший руководитель одного из отделов прокуратуры Одесской области Юрий Коробко. Ответчики то же не поменялись — портал «Одесская жизнь», общественная организация «Автомайдан» и лично её руководитель Виталий Устименко.

И дело всё то же. Бывший прокурор пытался доказать, что мы, рассказывая о возможных противоправных действиях при строительстве гостиницы «Skopeli» на пляже Ланжерон, посягнули на его честь и достоинство.

Подчеркнем, что господину Коробко не удалось это сделать на протяжении двух лет — с сентября 2017-го, когда был подан иск, и десятка судебных заседаний в Приморском районном суде, который поставил точку в принципиальном для средств массовой информации деле.

Но этого экс-прокурору, видимо, показалось недостаточно. В апелляционном заявлении бывший сотрудник прокуратуры требовал отменить решение суда первой инстанции и таки дать опровержение информации, размещенной в «Одесской жизни». Речь идет о разгоревшемся в 2017 году скандале вокруг возведенной на пляже Ланжерон гостиницы «Skopeli», точнее о возможных противоправных действиях при строительстве этого объекта. Тогда десятки одесских и всеукраинских СМИ писали об этом. Однако строительство стало возможным якобы из-за того, что к фирме-застройщику имела отношения жена прокурора. Несмотря на большое количество журналистских материалов по этому поводу, судебный иск прокурор предъявил только одному СМИ – «Одесской жизни». Юрий Коробко, который на тот момент был должностным лицом, посчитал, что опубликованный на нашем сайте материал нанес урон его чести и достоинству.

Но суд признал, что информация, которая вызвала негодование у господина Коробко, является общественно важной и в адрес публичного, то есть должностного, лица. Соответственно исковые требования бывшего прокурора суд постановил оставить без удовлетворения.

Согласился с вынесенным решением и Апелляционный суд, который постановил оставить в силе решение суда первой инстанции, то есть оставить иск экс-прокурора без удовлетворения. К слову, заседания Апелляционного суда впервые за два года судебной тяжбы посетил сам истец — Юрий Коробко. Он лично пытался доказать суду, что наши публикации нанесли ущерб его чести, достоинству и деловой репутации. Из-за чего, господину Коробко, якобы, даже пришлось уволиться из правоохранительных органов по собственному желанию.

Отметим, что с самого начала процесс на стороне ответчиков вел юрист Алексей Мельников. По нашему общему мнению, мы отстояли свое право и право других СМИ освещать резонансные события в городе и стране. И право наших читателей — знать, что происходит и почему происходит.

А прокурор, потом уже — бывший прокурор Коробко хотел помешать этому праву. Хотел.