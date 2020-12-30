Наконец-то заканчивается 2020 год. Год новых вызовов, год перемен, год отложенного старта. Конечно, главным дирижером уходящего года стал коронавирус и его последствия. В наш обиход прочно вошли новые слова и явления: пандемия, карантин, коронакризис, изоляция. Они и диктовали нам образ жизни в течение этих 366 дней. Еще 2020-й называют годом уроков. Борьба с COVID-19 стала жестким и не всегда успешным экзаменом для мировой медицины. А уроки эпидемии поставили задачи, которые отечественным медикам предстоит решить в наступившем году.

Запасаемся койко-местами

Вроде бы были у украинского правительства и время, и деньги, чтобы качественно подготовиться к пандемии, когда она уже вовсю бушевала в Китае и Италии. «Но подготовку власти провалили», – едины во мнении и медики, и граждане, пользующиеся их услугами.

В стране не было резерва специально оборудованного коечного фонда. Поэтому приходилось перепрофилировать медучреждения в опорные больницы, оборудовать их согласно противоэпидемическим требованиям.

Так что первый урок пандемии, который нам просто необходимо усвоить, по мнению медиков, – это создание достаточного запаса койко-мест на случай инфекционной угрозы. Чтобы не пришлось вновь срочно переориентировать в «инфекционку» медучреждения, для этого не приспособленные. Вариант полевых госпиталей опять-таки «упирается» в оборудование и лабораторную базу.

Возродить эпидемиологов

В разгар пандемии власти все-таки додумались возродить государственную санитарно-эпидемиологическую службу, уничтоженную в 2016 году.

– Правда, часть специалистов в возрасте к тому времени ушла, – рассказала профессор-инфекционист Ольга Голубовская. – А они должны передавать свой опыт.

И так как спохватились не вовремя, пришлось вводить карантинные меры.

– Ведь никто до конца не представляет и не контролирует ситуацию, – считает Голубовская. – Никто до конца не понимает, эффективны или нет в борьбе с коронавирусом сотни тысяч литров тех или иных дезинфицирующих жидкостей, которыми заливают общественный транспорт, направляя на это миллионы бюджетных денег.

Поэтому, убеждена специалист, если государство не возобновит выпуск эпидемиологов с фундаментальным образованием, уже через 2 года восстановить систему будет невозможно. Знания, которые накапливались десятилетиями, будут потеряны.

Требуется и практическое обучение медиков. Ведь случается, что, получив аппараты ИВЛ, провинциальные врачи не знают, как ими пользоваться.

О бесплатном тестировании

Для лечения COVID-19 Национальной службой здоровья Украины были разработаны два пакета бесплатных медицинских услуг: по экстренной помощи и помощи мобильных бригад, стационарной помощи. Но как показал опыт, не все пациенты об этих бесплатных гарантиях имеют понятие. Усвоили твердо, что «лечиться бесплатно – даром лечиться».

А оказывается, в перечень бесплатных медуслуг пакета стационарной помощи входит ПЦР-тестирование. Вот только предоставляется этот анализ исключительно при госпитализации пациента, рассказали врачи. С одной стороны – вполне логично, с другой – больным приходится делать тестирование за свой счет, что может не каждый, так что пациенты по скорой поступают нередко в крайне тяжелом состоянии. А это работу медикам не облегчает.

В больницу – с «кулечками»

Предусматривает COVID-пакет и медикаментозную терапию. Но по утвержденным НСЗУ тарифам – практически несовместимым с реальностью – лечить пациентов бесплатно большинство больниц в состоянии, в основном, «копеечным» парацетамолом.

А вот, например, стоящим 50-70 тысяч гривен иммунодепрессантом «Тоцилизумаб», прописанным в протоколе Минздрава «Предоставление медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни», – навряд ли.

Правда, рассказала врач-инфекционист одной из больниц, в сентябре этот препарат ее медучреждению все же закупить удалось. Но его быстро израсходовали. А от других бесплатных препаратов, которые есть в наличии, по ее признанию, толку при COVID-19 немного.

Так что для успешной борьбы с пандемией необходимо, в частности, разработать более эффективные COVID-медпакеты, считают врачи. Следовательно – увеличить финансирование медицины в целом. Чтобы пациенты, по выражению главы Минздрава Максима Степанова, перестали приходить в украинские больницы с «кулечками», самостоятельно закупая лекарства.

Такая вот «работа над ошибками» в следующем году рекомендована отечественному здравоохранению. Главное – чтобы у правительства хватило средств на нее. В противном случае рассчитывать придется разве что на объявленную астрологами эру Водолея, сулящую глобальные изменения в обществе. И очень хочется верить, что сработает «великая смена эпох», как полная победа над зловещей «короной».

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