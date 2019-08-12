Будет ли тепло в Одессе зимой?

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Одессе. Причина — задолженность теплоснабжающих предприятий города за газ. Общая задолженность АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» на сегодняшний день составляет почти 1,7 млрд. гривен.

Учитывая сложную ситуацию, тепловики обращаются к одесситам с просьбой погасить задолженность за потребленную тепловую энергию. Кроме того, горожанам напоминают, что на сумму просроченной задолженности будет начисляться пеня. Со всеми вопросами, в том числе о сумме задолженности, можно обращаться в Единый информационный центр коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».

Напомним, что в прошлом отопительном сезоне тарифы на отопление в Одессе не поднимали. Тем не менее, задолженность оказалась немалой.

В свою очередь потребители хотят видеть в счетах за отопление более детальную информацию о тарифе и сумме платежа. А недавно Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) направило коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» обязательные для выполнения рекомендации на этот счет. В частности, в платежках для потребителей, проживающих в домах с общедомовым прибором учета тепла, должна содержаться информация об общем объеме потребления тепловой энергии домом, стоимости одной гигакалории, общей отапливаемой площади дома, так как на основании этих данных осуществляются начисления для каждого потребителя. Надеемся, что в следующем отопительном сезоне все необходимые данные будут отображаться в счетах.

По вопросам отопления жители города могут обратиться в Единый информационный центр КП «Теплоснабжение города Одессы». Телефон: (048) 705-61-00.

Время работы:

с понедельника по четверг — с 8.00 до 17.00,

обед — с 12.00 до 13.00.

Напомним, жилой фонд Одессы пока готов к отопительному сезону только наполовину.

Фото: 24.tv.ua

Мария Васильева