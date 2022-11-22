Британия поможет Украине с ПВО и подготовкой ВСУ к зиме: обзор мировых СМИ

Первые полосы мировых сми о войне россии в Украине 20 ноября 2022 года —

Великобритания « The Sunday Telegraph » — « Судьба ступила на землю в Киеве »

Газета сделала репортаж о пребывании премьер-министра Риши Сунака в Киеве во время первого визита в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Президент Украины Владимир Зеленский показывает Рише Сунаку выставку уничтоженной российской военной техники в Киеве, когда премьер-министр совершил свой первый визит в страну после вступления в должность. Он также возложил цветы к памятнику погибшим на войне.

Сунак объявил о пакете помощи по противовоздушной обороне стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь противостоять противодействию атакам России в конфликте.

Ожидается новая волна мигрантов после того, как глава энергетической компании призвал граждан переехать из-за того, что Россия нанесла удар по ключевым целям

Гражданские лица должны покинуть Украину этой зимой, чтобы помочь ей справиться с разрушительным энергетическим кризисом, предложил глава крупнейшей частной энергетической компании страны.

Максим Тимченко, исполнительный директор ГТЭК, заявил, что Украина не может обеспечить достаточное количество тепла и электроэнергии для всего своего населения, чтобы пережить зиму, потому что российские ракетные удары разрушили ключевую инфраструктуру.

Он сказал Би-би-си, что любой, кто может позволить себе уехать на несколько месяцев, должен это сделать . «Если граждане смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы», – сказал Тимченко.

«Если потреблять меньше, госпитали с ранеными солдатами будут иметь гарантированное электроснабжение. Потребляя меньше или уехав из страны, они также помогают другим».

После нескольких крупных неудач на поле боя, включая потерю Херсона на прошлой неделе, Москва сменила тактику.

Россия развязала мощную бомбардировку с начала войны, нацелившись на энергетическую инфраструктуру, чтобы сделать зимние месяцы как можно сложнее.

В пятницу президент Владимир Зеленский заявил, что половина энергетической инфраструктуры Украины уже разрушена.

«В большинстве регионов, где продолжаются отключения, действовали почасовые графики стабилизации», — сказал он.

На прошлой неделе температура опустилась ниже нуля и пошел снег. «Ситуация усугубляется, – сказал Тимченко. – К сожалению, после каждой атаки у нас все менее надежные и стабильные энергетические системы”.

Его призыв к людям временно уехать поддержал в этом месяце и мэр Киева Виталий Кличко. Это повышает возможность притока мигрантов в страны Западной Европы.

В прошлом месяце британская благотворительная организация Homes for Ukraine, созданная для поддержки, заявила, что необходимо больше спонсоров, поскольку суровые зимние условия, вероятно, увеличат количество беженцев. Более 144 000 имеющих визы прибыли в Великобританию по схемам беженцев.

Для тех, кто не может покинуть Украину, Киев устанавливает так называемые пункты непобедимости в ключевых точках городов, где жители могут согреться, перекусить горячей едой и зарядить гаджеты.

Зеленский сказал, что первые два пункта были оборудованы в Херсоне, который остался без электричества после того, как российская армия уничтожила объекты энергетики, когда она уходила на прошлой неделе.

Первым полностью восстановленным домом в Херсоне стал железнодорожный вокзал, где вчера толпа поздравила первый с начала войны поезд из Киева.

Великобритания пообещала помочь Украине пережить зимние месяцы. Премьер-министр Риши Сунак сегодня встретился с Зеленским в Киеве и объявил, что Великобритания предоставит генераторы, мобильные медицинские клиники, отремонтирует инфраструктуру водоснабжения и отправит украинским солдатам «зимние комплекты для экстремальных холодов».

Испания «El Mundo » – « Дополнительная британская помощь Киеву на пороге зимы»

Россия продолжает нападения на мирное население Украины новыми атаками на энергетическую инфраструктуру, покидающую страну в полумраке

Италия. «La Repubblica» – «Байден и Си первый шаг – диалог по Украине»

Нидерланды. « nrc » — «Репортаж из Херсона »

Радость освобождения исчезает с лиц при мысли о российской оккупации

Мальта « Malta Independent » — «Наступает зима»

Подпись под фото: Женщина проходит мимо экспозиции уничтоженных российских танков и бронетехники после снегопада в центре Киева, Украина, четверг, 17 ноября 2022 г.

Германия «Der Tagesspiegel» — «Украина отвергает прекращение огня»

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «краткосрочного прекращения огня» с Россией, утверждая, что это только усугубит ситуацию.

«Россия сейчас хочет короткого прекращения огня, передышки, чтобы восстановить силы», — сказал президент в речи, транслировавшейся на Международном форуме безопасности в Галифаксе, Канада. — Настоящий, крепкий и честный мир возможен только из-за полного прекращения российской агрессии».

Швеция «Dagens Nyheter» — «Ошибка Путина — счастье Эрдогана»

Если бы планы реализовались, то русские войска были бы в центре Европы.

Но то, что должно стать вершиной для Путина, стало толчком для Турции. «Редко какой мощный игрок получал такие большие доходы от ошибки соперника, как Эрдоган в этом году»

Израиль « HAARETZ » – «Пополнение запасов»

Москва договорилась с Тегераном об производстве беспилотников иранского производства

Анонс: «Ущерб для Иерусалима растет»

« Нейтралитет» Израиля по отношению к Украине является позором

США « Arkansas Democrat — Gazette » — «Премьер-министр Великобритании пообещал оказать Киеву помощь по противовоздушной обороне»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал 125 зенитных установок и другую технику противовоздушной обороны во время первого необъявленного визита в субботу в заснеженную столицу Украины для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пакет средств противовоздушной обороны, который Великобритания оценила в 60 миллионов долларов, поступил в тот момент, когда Россия наносит удары по энергосети Украины и другой ключевой инфраструктуре с воздуха, повлекшие повсеместное отключение света для миллионов украинцев в морозную погоду.

Пакет включает в себя радары и другие технологии для противодействия предоставленным Ираном беспилотным летательным аппаратам, которые Россия использовала против украинских целей. Это дополняет поставку более 1000 противовоздушных ракет, о которой Великобритания объявила в начале этого месяца.

«The Wall Street Journal» — «Кремль говорит, что возможна замена Гринера работает»

МОСКВА. В пятницу Россия заявила, что работает с США над потенциальным обменом заключенными, в котором она надеется, что российского торговца оружием Виктора Бута обменяют на одного из содержащихся в России граждан США, и это повышает вероятность того, что его могут обменять на звезду WNBA Бритни Гринер.

«Проблемы с продовольствием и электричеством ударили по Херсону»

Президент Украины заявил, что более 10 миллионов человек остались без электричества

Подпись под фото: Женщина держит банк с едой, полученной от группы помощи, на центральной площади Херсона в Украине.

ХЕРСОН, Украина. В этом недавно отвоеванном южном городе Украины праздничные танцы под музыку на главной площади были заменены на более скучную физическую активность: борьбу за хлеб и воду.

Когда в этом месяце Россия вывела свои войска из Херсона, его жители остались без электричества, воды, тепла и сотовой связи. Украинские официальные лица предупредили о надвигающемся гуманитарном кризисе и призвали выехавших во время оккупации не возвращаться. Аналогичные проблемы возникают и в других частях страны, поскольку по мере приближения зимы смена российской стратегии в сторону нанесения ударов по гражданской инфраструктуре становится все более очевидной.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что более 10 миллионов украинцев остались без электричества, добавив, что Киев, Одесса и Сумы пострадали больше всего.

Ситуация в Херсоне, единственном областном городе, взятом россиянами с начала войны в феврале, значительно хуже.

«Россияне сделали все возможное, чтобы в регионе ничего не осталось», – написал в социальных сетях замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.

Около четверти довоенного населения Херсона, составившее 320 000 человек, остались в городе.

Людей, заполнивших площадь в последние дни, чтобы отпраздновать возвращение украинской армии, в пятницу не было, поскольку температура упала до нуля. Несколько сотен толпились, чтобы получить предметы первой необходимости, включая еду и подгузники, из грузовиков, припаркованных на главной площади. Порядок пытался привести губернатор области Ярослав Янушевич. «Люди, будьте уважительны, — призвал он. -По одному.» Затем он приступил к исполнению гимна Украины, и толпа присоединилась к нему.

Когда ждали помощи, иногда просто картофеля, воды и хлеба, люди говорили, что, хотя условия были плохими, они почувствовали облегчение, что русские войска ушли.

58-летняя Ольга Пилипчук сказала, что не знает, за чем стоит в очереди, но надеется получить какую-нибудь еду или средства личной гигиены.

«Мы по-прежнему очень счастливы, и эти проблемы не могут разрушить наше счастье», — сказала она.

49-летняя Валентина Щербакова пыталась найти подгузники для коллеги, имеющей ребенка. «Да, это неудобно, но мы, наконец, можем ходить по улицам без страха», — сказала она.

Тимошенко сообщила в пятницу, что в Херсоне устанавливаются специально оборудованные палатки, куда люди могут прийти, чтобы согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом.

Местные жители говорят, что эйфория последних нескольких дней погасла из-за сырой и холодной погоды и предстоящих испытаний. «Мы медленно возвращаемся к решению наших повседневных проблем, нехватке электричества и воды», — сказал мужчина на главной площади.

Украинские власти заявили, что стремятся возобновить электроснабжение города, поскольку пытаются сделать его пригодным для жилья накануне зимы. Три соседних региона отправляют в город помощь, включая еду, воду, машины скорой помощи, пожарные машины и автобусы. Остальные регионы собирают команды для помощи в восстановлении инфраструктуры.

В пятницу открылось два кафе, одно под названием Aroma, работающее от генератора, который жильцы также использовали для зарядки своих мобильных телефонов.

The Washington Post – Иран поможет России создать беспилотники для использования в войне

План переноса производства в Россию позволит Москве значительно увеличить свои запасы

Согласно новым разведывательным данным, полученным американскими и другими западными службами безопасности, после нескольких недель нападений на украинские города с помощью беспилотников иранского производства Москва незаметно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных боевых самолетов на территории России.

Российские и иранские официальные лица завершили соглашение во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро продвигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев, заявили в интервью три чиновника, знакомых с этим вопросом.

По словам официальных лиц, соглашение, если оно будет полностью реализовано, будет способствовать дальнейшему углублению российско-иранского союза, уже оказавшего важную поддержку военной кампании Москвы в Украине.

Приобретя свою сборную линию, Россия могла бы значительно увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений, которые в последние недели изменили характер войны в Украине.

По словам представителей разведки, с августа Россия развернула против Украины более 400 боевых беспилотников иранского производства, причем многие из них использовались для ударов по объектам гражданской инфраструктуры, таким как электростанции.

Вынужденная покинуть украинскую территорию, захваченную ее войсками в начале войны, Москва перешла к стратегии безжалостных воздушных атак на украинские города, используя комбинацию крылатых ракет и самовзрывающихся беспилотников, начиненных взрывчаткой, чтобы отключить электричество и водопровод для миллионов людей.

Для Москвы это соглашение могло бы удовлетворить острую потребность в высокоточных боеприпасах.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ