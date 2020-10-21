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Больница в одесском «Олимпийце»: можно ли размещать людей в спортшколе во время третьей волны коронавируса?

Больница в одесском «Олимпийце»: можно ли размещать людей в спортшколе во время третьей волны коронавируса?

На случай третьей волны коронавируса и нехватки мест в больницах койки для инфицированных придется создавать на базе Одесской областной школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец». На данный момент новые койки для пациентов с COVID-19 оборудуют в палатах больницы Черноморска и Одесского областного центра социально значимых болезней, однако в случае стремительного роста заболеваемости спорткомплекс «Олимпиец» может стать больницей. Такой сценарий чиновники называют не самым вероятным, но вполне реальным. Почему против этого выступают тренеры и чем обеспокоены медики?

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Корреспондент «Одесской жизни» побывал в спорткомплексе «Олимпиец» на проспекте Шевченко (возле Дворца спорта) и попытался разобраться, где и, главное, как планируют размещать больных.

Спортсмены останутся без крыши над головой

Новость о том, что манеж превратят в лечебницу, вызвала бурю негодования со стороны тренеров и спортсменов. По их словам, сейчас спорткомплекс — единственная олимпийская база области, приспособленная для тренировок в холодное время года.

— Прежде всего необходимо изучить характеристики здания, понять, пригодно ли оно к такому использованию, но к нам даже никто не обращался. С 1980 года здесь не проводились никакие ремонтные работы — водоснабжение и водоотведение в плачевном состоянии, — поясняет позицию главный инженер здания Андрей Салтыков.

Руководству комплекса не предложили никакой альтернативы, поэтому вопрос, где спортсменам зимой готовиться к соревнованиям, остается открытым.

Последнее пристанище для «никому не нужных людей»

Помещение представляет собой крытый зал с высокими потолками. Металлическая крыша и отсутствие стен делает обогрев зала попросту невозможным. По подсчетам властей, в «Олимпийце» можно разместить до тысячи коек для больных в состоянии средней тяжести. При таком количестве людей старые радиаторы и подвесные «дуйки» не дадут особой пользы.

— Госпиталь, в котором больные будут лежать под стеной дождя с текущей крыши. Больные с пневмонией будут находиться в помещении с температурой воздуха +5°С. На тысячу койкомест три грязных дырки в полу вместо туалетов. Без системы подачи кислорода, так как ее просто некуда подключить. Под падающей с потолка штукатуркой, которую полностью сожрала плесень. Вы же все понимаете, что это будет не госпиталь — это последнее, не самое лучшее пристанище для никому не нужных умирающих людей, — написала на своей странице в Фейсбуке мама спорт¬сменки Ксения Волошина.

Все это доказывает, что в теперешнем состоянии спорткомплекс не готов стать больницей.

Официально

На заявления о непригодности здания глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева отвечает, что будут завезены биотуалеты, а проблему с холодом решат за счет ремонта теплогенератора. На все «инновации» потребуется 1,2 миллиона гривен. По ее словам, с 19 октября комиссия ТЭБ и ЧС уже начала обследовать помещение «Олимпийца».

 

1 комментарий
Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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Андрей
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Андрей

ну как бы санаториев не осталось xD чем плоха гостиница ОДЕССА на морвокзале?

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43 секунд назад
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