«Бюджет без шкурняков»: что предлагает новое правительство в главном финансовом документе

Кабинет министров закончил работу над государственным бюджетом на 2020 год. А 15 сентября Кабмин внес в Верховную Раду соответствующий проект закона. Что из себя представляет главная «смета» страны, какими будут зарплаты и пенсии, сколько денег мы потратит на дороги и долги?

Минималки в плюсе

Правительство в бюджете-2020 предусмотрело рост минимальных выплат.

Законопроектом предлагается установить в 2020 году прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

дети в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 грн., с 1 июля — 1859 грн., с 1 декабря — 1921 гривна.;

дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 грн., с 1 июля — 2318 грн., с 1 декабря — 2395 грн.;

трудоспособные лица: с 1 января 2020 года — 2102 грн., с 1 июля — 2197 грн., с 1 декабря — 2270 грн.;

лица, которые утратили работоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 грн., с 1 июля — 1712 грн., с 1 декабря — 1769 грн.

Минимальная пенсия в следующем году вырастет на 8% – с 1638 грн. до 1769 грн. Этот показатель пересчитают трижды. Так, с января пенсионеры будут получать 1638 грн, с июля – 1712 грн, с декабря – 1769 грн. Параллельно будет увеличиваться и максимальная пенсия – с 16,38 до 17,69 тыс. грн.

Одно из главных достижений проекта бюджета – рост минимальной зарплаты. Вместо запланированного ранее показателя в 4 425 грн., Кабмин предусмотрел повышение на 550 грн. На 1 января 2020 года минималка составит 4723 грн.

– Это соответствует показателям роста. Мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности. Однако, это существенный рост минимальной заработной платы, – заявила министр финансов.

Доллар окрепнет

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год разрабатывался на макроэкономическом прогнозе еще от прошлого Правительства. Этот документ был утвержден в мае текущего года, а валютный курс в нем значился на отметке 28,02 гривен за доллар.

При этом, по сравнению с 2019-м, снизится уровень инфляции: в прогнозе 6%.

Меньше субсидий

В госбюджет-2020 заложены 47,6 млрд. грн. для выплат субсидий украинцам. Для сравнения в 2019-м на эти цели было предусмотрено 55,09 млрд грн., а в 2018-м — 70,99 млрд. грн.

– В полной мере мы прошли все расчеты с Министерством социальной политики. В полной мере все, кто будет нуждаться в субсидиях, будут ими обеспечены, – заверила Оксана Маркарова.

Глава Минфина подчеркнула что в 2020 году перебоев и задержек по выплате субсидий не будет.

Больше денег на дороги

На развитие дорожной инфраструктуры планируют направить почти на 20 миллиардов гривен больше, чем в 2019-м. – 74,4 млрд грн.

В Государственный дорожный фонд будут направлять 100% акцизов. Причем, чем выше и активнее будет экономический рост и рост акцизов, тем больше денег пойдет на наши дороги. Кроме того, Правительство будет привлекать международных доноров, за счет чего также могут быть добавлены существенные суммы.

Безопасность и оборона — в приоритете

В 2020 году Правительство намерено отдать 245,8 млрд грн. различным струткурам, которые задействованы в безопасности и обороне. Указанная сумма на 17,3% или на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году.

В Кабмине, форируя эти цифры, следовали Стратегии национальной безопасности Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, согласно которой ежегодное бюджетное финансирование сектора должно составлять не менее 5% от валового внутреннего продукта.

Образование и медицина

В 2020 году на образование потратят на 7,7 млрд грн. больше, чем в 2019 году — 136,4 млрд грн. Впервые в проекте государственного бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме 0,3 млрд грн.

Также увеличилось финансирование сферы здравоохранения — примерно на 10%. Средства пойдут на продолжение медреформы — программу гарантий первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, на реимбурсацию стоимости лекарственных средств, на централизованное приобретение медикаментов, на лечение граждан за рубежом.

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что это первый проект закона о бюджете на 2020 год. Документ должен быть доработан до 2 ноября.

Цитата

Алексей Гончарук, Премьер-министр Украины:

«Надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации»

Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров:

«Обсуждали с коллегами-министрами, как его назвать. Например, «Бюджет развития» или «Бюджет эффективности»… Пока что мне больше всего нравится неофициальное название ББШ — «Бюджет без Шкурняков».

Справочно. «Шкурняк» — это тема, которая лоббируется в интересах отдельных политиков. Один из первых терминов, который я узнал на новом месте работы. Надеюсь, скоро снова его забуду»

Показатели бюджета

Рост ВВП – 3,3%.

Инфляция – 6,0%

Курс доллара – 28,2 грн. за доллар.

Средняя зарплата – 12 043 грн.

Доходы бюджета – 1 079 млрд. грн.

Дефицит бюджета – 95,1 млрд. грн.

Государственный и гарантированный долг должен сократиться с 62% до 54,1%.

Суммарно в будущем году предстоит потратить на погашение и обслуживание госдолга рекордные 438,1 млрд. грн.

Фото: www.rbc.ua